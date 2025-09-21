हरा चोर, लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान, जवाब देखने के लिए पहले यहां क्लिक करें और पाएं सही उत्तर!
Hindi News

हरा चोर, लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान, जवाब देखने के लिए पहले यहां क्लिक करें और पाएं सही उत्तर!

Smart Viral Puzzle: पहेलियां हल करना लोगों को बहुत पसंद है. ऐसे सवाल सुनकर वे अपना दिमाग पूरी तरह लगाते हैं. इंटरनेट पर एक पजल फिर से वायरल हो रही है, जिसका जवाब देने में तेज दिमाग वाले लोगों को 2 सेकंड से भी कम समय लग रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:29 AM IST
हरा चोर, लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान, जवाब देखने के लिए पहले यहां क्लिक करें और पाएं सही उत्तर!

इंटरनेट पर पजल्स और ब्रेन-टीज़र हमेशा से यूज़र्स का ध्यान खींचते रहे हैं. हाल ही में Instagram पर @aakifah_diary ने एक मजेदार Reel पोस्ट की, जिसमें गाने के साथ एक पजल शेयर किया गया. कैप्शन में लिखा था, “सही ऑप्शन पूछा है.” इस पजल ने यूज़र्स का ब्रेन टेस्ट किया और उनके लिए हल निकालना चुनौतीपूर्ण बना दिया. ऐसे पजल्स सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से लोगों को थोड़ी देर के लिए स्क्रोलिंग से ब्रेक लेने और सोचने पर मजबूर करते हैं.

पजल का सवाल और उलझन

इस पजल में सवाल सिंपल दिखता है, लेकिन बिना ऑप्शन देखे समझना मुश्किल होता है. पोस्ट में चार ऑप्शन दिए गए हैं और यूज़र्स को सही जवाब चुनना होता है. अगर ऑप्शन न देखें तो अनुमान लगाना कठिन हो सकता है. इसीलिए पोस्ट के अंत में हिंट और सही जवाब भी उपलब्ध कराया गया है. यह तरीका यूज़र्स को सोचने पर मजबूर करता है और सही उत्तर तक पहुंचने में मदद करता है.

चार ऑप्शन और उनका विश्लेषण

सवाल के चार ऑप्शन थे. पहला A. ककड़ी हरी जरूर होती है, लेकिन उसके अंदर लाल या काले रंग का कुछ नहीं होता, इसलिए यह गलत है. दूसरा B. आम ऊपर से हरा होता है, लेकिन अंदर लाल और काले रंग का मेल नहीं होता. तीसरा C. खीरा भी हरा होता है, लेकिन इसके अंदर भी लाल और काले रंग का संयोजन नहीं है. इन तीनों ऑप्शन को निकालने के बाद केवल चौथा ऑप्शन D. तरबूज सही साबित होता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सही उत्तर और यूज़र्स की प्रतिक्रिया

सही उत्तर D. तरबूज है। इसके बाहरी भाग का रंग हरा (हरा चोगा), अंदर लाल (लाल मकान) और बीज काले (काला शैतान) होते हैं. इस पजल के बाद पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में ज्यादातर यूज़र्स ने सही जवाब दिया. पजल का मजा यूज़र्स को इतना आया कि उन्होंने और भी ब्रेन-टीज़र हल करने की इच्छा जताई. इसी तरह के पजल्स “खरीदने पर काला, जलने पर लाल और खत्म होने पर सफेद” जैसे और मजेदार पजल भी हल किए जा सकते हैं.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Smart Viral Puzzle

;