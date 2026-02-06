Countries Without Tree: दुनिया के वो देश जहां नहीं है एक भी पेड़, जानिए वहां के लोगों को कैसे मिलती है ऑक्सीजन

Countries Without Tree: यह तो आप जानते ही हैं कि पेड़-पौधो को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है. गर्मी में धूप से बचाना हो या वायुमंडल को साफ करना, पेड़ हर तरह से हमारे लिए लाभदायक हैं. सभी को पेड़ों की छाया में घूमना पसंद होता हैं और बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पेड़ होंगे तो हवा साफ होगी, सांस लेना आसान होगा और जीवन सुरक्षित रहेगा. इसलिए जब यह सुनने को मिलता है कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां एक भी पेड़ नहीं है, तो सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि वहां लोग आखिर जिंदा कैसे रहते होंगे. क्या वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, या फिर जीवन किसी अलग व्यवस्था पर टिका होता है? यह सवाल जितना अजीब लगता है, उतना ही रोचक भी है. दरअसल, प्रकृति और आधुनिक तकनीक के मेल से ऐसे इलाकों में जीवन संभव हो पाया है, जहां हरियाली का नाम तक नहीं है.

क्या है पर्यावरण में पेड़ों की भूमिका?

पेड़-पौधे पर्यावरण के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं. इंसान और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं. इसके अलावा पेड़ मिट्टी को बांधकर रखते हैं, जिससे कटाव नहीं होता और जलवायु संतुलित रहती है. जहां ज्यादा पेड़ होते हैं, वहां हवा अपेक्षाकृत साफ होती है और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम रहता है. इसके उलट, जिन इलाकों में पेड़ नहीं होते, वहां जीवन पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं बल्कि दूसरे उपायों पर निर्भर होता है. ऐसे देशों में ऑक्सीजन समुद्र, शैवाल, काई और आसपास के क्षेत्रों से आने वाली हवाओं से मिलती है, साथ ही आधुनिक तकनीक भी बड़ी भूमिका निभाती है.

आखिर इन देशों में पेड़ क्यों नहीं उगते?

दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां भौगोलिक परिस्थितियां पेड़ों के उगने के बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं. कहीं चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी रहती है, तो कहीं रेत ही रेत फैली होती है. अत्यधिक ठंड, कम तापमान और जमीन के नीचे स्थायी बर्फ की परत होने के कारण वहां पेड़ अपनी जड़ें नहीं जमा पाते. वहीं रेगिस्तानी इलाकों में पानी की भारी कमी और अत्यधिक गर्मी पौधों के विकास को रोक देती है. इन देशों में हजारों किलोमीटर तक हरियाली नजर नहीं आती. इसके बावजूद वहां रहने वाले लोग आधुनिक सुविधाओं, आयातित खाद्य सामग्री और तकनीकी संसाधनों के सहारे अपना जीवन संतुलित बनाए रखते हैं.

अगर पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे मिला?

पेड़ों की गैरमौजूदगी के बावजूद इन देशों में ऑक्सीजन की भारी कमी नहीं होती. समुद्र के फाइटोप्लैंकटन और शैवाल बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं जो हवाओं के जरिए वातावरण में फैल जाती है. इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से आने वाली प्राकृतिक हवाएं भी ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखती हैं. कुछ देशों में अब कृत्रिम वनीकरण की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं, जहां आधुनिक तकनीक की मदद से सीमित क्षेत्रों में पौधे लगाए जा रहे हैं. ग्रीनहाउस और नियंत्रित वातावरण में खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह दिखाता है कि भले ही पेड़ न हों, लेकिन इंसान ने प्रकृति और तकनीक के संतुलन से जीवन को संभव बना लिया है.