Advertisement
trendingNow13081735
Hindi Newsजरा हटकेग्रीनलैंड ने सरेआम उड़ाया अमेरिका का मजाक! नशे की हालत की नकल उतार कर कहा- यही है अमेरिकन कल्चर...

ग्रीनलैंड ने सरेआम उड़ाया अमेरिका का मजाक! 'नशे की हालत' की नकल उतार कर कहा- यही है अमेरिकन कल्चर...

Viral Satire: ग्रीनलैंड से आया एक वायरल वीडियो अमेरिका की फेंटानिल ड्रग क्राइसिस पर तीखा तंज कसता दिखा, जिसमें लोग ‘ओवरडोज़ पोज़’ की नकल करते नजर आए, जानिए क्यों यह क्लिप दुनिया भर में बहस छेड़ रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्रीनलैंड ने सरेआम उड़ाया अमेरिका का मजाक! 'नशे की हालत' की नकल उतार कर कहा- यही है अमेरिकन कल्चर...

Greenlanders Mock US: ग्रीनलैंड से आया एक छोटा सा वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बर्फीले मैदान में खड़े लोग अमेरिका में फेंटानिल ड्रग लेने वालों की अजीब सी जमी हुई मुद्राओं की नकल करते नजर आते हैं. इस पोज को वे ‘फेंटी पोज’ कहते हैं और इसे खुले तौर पर अमेरिकन कल्चर का नाम देते हैं. कुछ लोगों को यह व्यंग्य मजेदार लगा, तो कुछ को बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील महसूस हुआ.

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

‘ब्रिंगिंग अमेरिकन कल्चर टू ग्रीनलैंड’

Add Zee News as a Preferred Source

इस वीडियो के साथ बार-बार लिखा गया कैप्शन “Bringing American culture to Greenland” कई लोगों को सीधा हमला लगा. अमेरिका की ओपिओइड और फेंटानिल संकट में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए इस तरह उसकी नकल करना कुछ दर्शकों के लिए क्रूर मजाक जैसा था. वहीं समर्थकों का कहना है कि यह अमेरिका की सामाजिक सच्चाई पर एक कटाक्ष है, जिसे ग्रीनलैंड ने अपने अंदाज में दिखाया है.

 

 

यह वीडियो ऐसे वक्त पर सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी बताया है और यहां तक कहा है कि अमेरिका को यह द्वीप चाहिए ही. ट्रंप के इन बयानों को ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने सिरे से खारिज किया है, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है. इसी माहौल में इस वीडियो को कई लोग अमेरिका के खिलाफ ग्रीनलैंड की एक सांकेतिक प्रतिक्रिया मान रहे हैं.

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

वायरल वीडियो पर लोगों का क्या है कहना?

कई ऑनलाइन यूजर्स का मानना है कि ग्रीनलैंड ने अमेरिका के ओपिओइड संकट को व्यंग्य के रूप में इस्तेमाल कर यह दिखाने की कोशिश की है कि वे किसी भी कीमत पर बिकने वाले नहीं हैं. कुछ लोगों ने इसे ट्रंप की नीति के खिलाफ एक साहसी जवाब बताया, तो कुछ ने कहा कि यह अंधेरे और कड़वे अंदाज में दिया गया राजनीतिक प्रतिरोध है. इस वायरल क्लिप ने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है. कुछ यूजर्स ने इसे ट्रंप को दिया गया करारा जवाब बताया, तो कुछ ने कहा कि इसमें और ज्यादा लोगों को शामिल होना चाहिए था. वहीं कई लोगों ने इसे अपमानजनक और दुखद करार दिया, क्योंकि यह एक गंभीर मानवीय संकट पर आधारित है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Greenlandusviral

Trending news

सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
Tamil Nadu news
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
PM Modi
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर तबाही खाक! हो रही जय-जय
Cyclone Ditwah
क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर तबाही खाक! हो रही जय-जय
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
Kerala mpox
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
Supreme Court
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
Tamil Nadu news
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान तो बंगाल में चुनाव आयोग पर क्यों हुई FIR?
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम
82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान तो बंगाल में चुनाव आयोग पर क्यों हुई FIR?
सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी
असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित विदेशी मुद्रा की गई जब्त
Assam Rifles Operation
असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित विदेशी मुद्रा की गई जब्त
तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी
Tamil Nadu Election
तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी