ग्रीनलैंड ने सरेआम उड़ाया अमेरिका का मजाक! 'नशे की हालत' की नकल उतार कर कहा- यही है अमेरिकन कल्चर...

Greenlanders Mock US: ग्रीनलैंड से आया एक छोटा सा वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बर्फीले मैदान में खड़े लोग अमेरिका में फेंटानिल ड्रग लेने वालों की अजीब सी जमी हुई मुद्राओं की नकल करते नजर आते हैं. इस पोज को वे ‘फेंटी पोज’ कहते हैं और इसे खुले तौर पर अमेरिकन कल्चर का नाम देते हैं. कुछ लोगों को यह व्यंग्य मजेदार लगा, तो कुछ को बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील महसूस हुआ.

‘ब्रिंगिंग अमेरिकन कल्चर टू ग्रीनलैंड’

इस वीडियो के साथ बार-बार लिखा गया कैप्शन “Bringing American culture to Greenland” कई लोगों को सीधा हमला लगा. अमेरिका की ओपिओइड और फेंटानिल संकट में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए इस तरह उसकी नकल करना कुछ दर्शकों के लिए क्रूर मजाक जैसा था. वहीं समर्थकों का कहना है कि यह अमेरिका की सामाजिक सच्चाई पर एक कटाक्ष है, जिसे ग्रीनलैंड ने अपने अंदाज में दिखाया है.

Greenlanders are posting videos mocking "American culture" by imitating fentanyl users. pic.twitter.com/e3TaVAj36X — BRICS News (@BRICSinfo) January 20, 2026

यह वीडियो ऐसे वक्त पर सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी बताया है और यहां तक कहा है कि अमेरिका को यह द्वीप चाहिए ही. ट्रंप के इन बयानों को ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने सिरे से खारिज किया है, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है. इसी माहौल में इस वीडियो को कई लोग अमेरिका के खिलाफ ग्रीनलैंड की एक सांकेतिक प्रतिक्रिया मान रहे हैं.

वायरल वीडियो पर लोगों का क्या है कहना?

कई ऑनलाइन यूजर्स का मानना है कि ग्रीनलैंड ने अमेरिका के ओपिओइड संकट को व्यंग्य के रूप में इस्तेमाल कर यह दिखाने की कोशिश की है कि वे किसी भी कीमत पर बिकने वाले नहीं हैं. कुछ लोगों ने इसे ट्रंप की नीति के खिलाफ एक साहसी जवाब बताया, तो कुछ ने कहा कि यह अंधेरे और कड़वे अंदाज में दिया गया राजनीतिक प्रतिरोध है. इस वायरल क्लिप ने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है. कुछ यूजर्स ने इसे ट्रंप को दिया गया करारा जवाब बताया, तो कुछ ने कहा कि इसमें और ज्यादा लोगों को शामिल होना चाहिए था. वहीं कई लोगों ने इसे अपमानजनक और दुखद करार दिया, क्योंकि यह एक गंभीर मानवीय संकट पर आधारित है.