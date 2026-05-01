वेडिंग कार्ड पर दूल्हे का ये मैसेज देख दंग रह गए लोग, दावत में आने से पहले सोच में पड़ गए सभी रिश्तेदार

अक्सर हटकर करने की चाहत में लोग कुछ ऐसा अनोखा कर गुजरते हैं कि न्योता पाने वाले दंग रह जाते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, जब इस तरह के अजीबोगरीब कार्ड इंटरनेट की दुनिया में पहुंचते हैं, तो उन्हें वायरल होने में देर नहीं लगती.
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Viral Wedding Card: विवाह का अवसर हो और अपनों को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र न भेजा जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं. हर परिवार की चाहत होती है कि उनकी शादी का कार्ड सबसे अलग और आकर्षक दिखे. लेकिन कभी-कभी 'डिफरेंट' दिखने की चाहत में लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जिसे देख रिश्तेदार भी सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाते हैं.
अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई अपनी क्रिएटिविटी शादी के कार्ड पर उतारता है, तो वह इंटरनेट पर देखते ही देखते ट्रेंड करने लगता है. लोग कार्ड के डिजाइन से लेकर उसमें लिखी इबारत तक को बड़े गौर से पढ़ते हैं. हाल ही में हरियाणा का एक ऐसा ही शादी का कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा का तड़का लगाया गया है. आमतौर पर हम शादी के कार्ड हिंदी या अंग्रेजी में देखते हैं, लेकिन इस परिवार ने अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए पूरी तरह हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल किया. यह कार्ड हालांकि पुराना है, लेकिन इसकी विशिष्टता के कारण यह बार-बार इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरता है.
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इस कार्ड की खास बातें:
गणेश वंदना: कार्ड की शुरुआत 'गणेश महाराज जी की जय' से की गई है, लेकिन अंदाज बिल्कुल देसी है.
अनोखी शब्दावली: दूल्हे और दुल्हन के नाम के स्थान पर 'छौरा' और 'छौरी' शब्दों का प्रयोग किया गया है.
देसी विवरण: केवल नाम ही नहीं, बल्कि घर का पता, मांगलिक कार्यक्रम और तारीखें भी ठेठ हरियाणवी लहजे में लिखी गई हैं.
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पुराना है कार्ड, पर आज भी ले रहे लोग मजे
तारीखों पर गौर करें तो पता चलता है कि यह विवाह समारोह वर्ष 2015 का है. उस वक्त जब मेहमानों के हाथ में यह कार्ड पहुंचा होगा, तो यकीनन वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए होंगे. भले ही समय बीत गया हो, पर आज भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं. शादी के कार्ड पर अपनी मातृभाषा का ऐसा प्रयोग न केवल मेहमानों को हैरान करता है, बल्कि यह दिखाता है कि लोग अपनी संस्कृति को लेकर कितने गौरवान्वित हैं. इस कार्ड ने यह साबित कर दिया कि सुर्खियां बटोरने के लिए महंगे डिजाइन की नहीं, बल्कि एक अलग सोच की जरूरत होती है. आज भी इस कार्ड पर यूजर्स तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.