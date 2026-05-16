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Hindi Newsजरा हटकेदुल्हन लाने जा रहा है या सर्जिकल स्ट्राइक करने! दूल्हे का ऐसा कमांडो स्टाइल वेलकम देख चकराया लोगों का सिर; देखें video

दुल्हन लाने जा रहा है या सर्जिकल स्ट्राइक करने! दूल्हे का ऐसा 'कमांडो स्टाइल' वेलकम देख चकराया लोगों का सिर; देखें video

Groom Commando Style Welcome Video: आजकल शादियों में दूल्हा-दुल्हन की एंट्री को ग्रैंड बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते. कोई विंटेज कार में आता है, तो कोई हेलिकॉप्टर से. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी शादी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं कि यह बारात है या सेना का कोई सीक्रेट ऑपरेशन! इस कमांडो स्टाइल एंट्री को देखकर लोग हैरान हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 06:48 AM IST
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Image credit: X/@ChapraZila
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Groom Commando Style Welcome Video: भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि यह पूरा उत्सव होता है. यहां हर शादी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर देखने को मिल जाता है, जो लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है. कहीं दूल्हा हेलिकॉप्टर से पहुंचता है, कहीं दुल्हन बाइक चलाते हुए एंट्री लेती है और कहीं बारात में ऐसा डांस होता है कि वीडियो इंटरनेट पर छा जाता है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. इस बार चर्चा किसी डांस या लग्जरी एंट्री की नहीं, बल्कि दूल्हे के स्वागत की हो रही है. वीडियो में दूल्हे का स्वागत बिल्कुल कमांडो ऑपरेशन की तरह किया गया. पूरा माहौल देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो.

दूल्हे के आते ही बदल गया पूरा माहौल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा जैसे ही अपनी बारात के साथ कार्यक्रम वाले स्थान के पास पहुंचता है, वहां पहले से मौजूद लोग अचानक एक्शन मोड में आ जाते हैं. सामान्य स्वागत की जगह यहां कुछ अलग ही तैयारी दिखाई देती है. कुछ लोग काले कपड़ों में नजर आते हैं और उनका अंदाज किसी कमांडो जैसा लगता है. दूल्हे के आसपास ऐसा घेरा बनाया जाता है कि देखने वालों को एक पल के लिए लगता है, जैसे कोई खास मिशन चल रहा हो. आसपास खड़े लोग भी यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं. कई बाराती तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं.

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शादी कम, फिल्मी सीन ज्यादा लगा

वीडियो में दूल्हे को जिस अंदाज में आगे बढ़ाया गया, उसने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा. सोशल मीडिया पर लोग इस पूरे सीन की तुलना फिल्मी एंट्री से कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा था, जैसे दूल्हा शादी करने नहीं, बल्कि किसी गुप्त मिशन पर निकला हो. वहीं, कुछ लोग इसे 'कमांडो वेडिंग एंट्री' नाम दे रहे हैं. आजकल शादियों में अलग दिखने की होड़ बढ़ती जा रही है. लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. यही वजह है कि कई बार शादी के ऐसे वीडियो इंटरनेट पर आते हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने भी जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. लोगों ने इस अनोखी एंट्री पर खूब मजे लिए. एक यूजर ने इस पूरे मामले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि शादी में जाना है, बारात लेकर बॉर्डर पर नहीं, जो ऐसा शो किया जा रहा है. एक और यूजर ने लिखा कि दूल्हे की सुरक्षा देखकर लग रहा है कि कहीं इसे कोई अगवा न कर ले. दूसरे ने मजाक करते हुए लिखा कि यह शादी नहीं, ऑपरेशन दूल्हा रेस्क्यू लग रहा है. कई लोग हंसते हुए यह भी कह रहे हैं कि आजकल शादी में एंट्री जितनी अलग होगी, सोशल मीडिया पर उतनी ही ज्यादा चर्चा होगी.

शादी अब सिर्फ रस्म नहीं, सोशल मीडिया कंटेंट भी बन गई

बीते कुछ सालों में शादी का अंदाज तेजी से बदला है. पहले जहां लोग सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों के बीच शादी करते थे, अब हर छोटी चीज को खास बनाने की कोशिश होती है. दूल्हा-दुल्हन की एंट्री, थीम, डांस और स्वागत तक सब कुछ अलग करने की होड़ दिखती है. लोग चाहते हैं कि उनकी शादी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो और लोग उसे लंबे समय तक याद रखें. इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय शादियों में कब क्या देखने को मिल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. फिलहाल, यह अनोखा कमांडो स्टाइल स्वागत लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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