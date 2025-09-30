Advertisement
जरा हटके

चचेरे भाई संग नाचने लगी दुल्हन तो गुस्से दूल्हे ने किया ऐसा काम, खौफ में दिखे शादी में आए मेहमान

Groom Divorces Bride: शादी के कुछ घंटों बाद ही दूल्हे ने पत्नी को तलाक दिया. वजह थी सिर्फ अपने कजिन के साथ दुल्हन का डांस किया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

 

Sep 30, 2025, 12:53 PM IST
Shocking Wedding Divorce: शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन इस जोड़े के लिए यह दिन एक बुरे सपने में बदल गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूल्हे ने अपनी नई-नवेली दुल्हन को शादी की पहली रात ही तलाक दे दिया. वजह? दुल्हन ने रिसेप्शन पार्टी में अपने कजिन के साथ डांस किया जो दूल्हे को बिल्कुल रास नहीं आया.

वीडियो में क्या दिखा जिसने सबको चौंका दिया?

ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूल्हा गुस्से में दुल्हन पर चिल्ला रहा है. दुल्हन ने भी पलटकर जवाब दिया और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. मेहमानों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि दूल्हे ने वहीं ऐलान कर दिया कि शादी खत्म है.

यह भी पढ़ें: नशेड़ी दोस्तों ने नहीं चलाई कार, सड़क पर मारा धक्का! लेकिन फिर भी पुलिस ने किया अरेस्ट, जानें क्यों?

सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ गई गरमागरम बहस?

यह घटना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. कई यूजर्स ने दूल्हे के रवैये को पजेसिव और ओवर-रिएक्शन बताया. एक यूजर ने लिखा, “मत रो बहन, यह तुम्हारे लिए सेकंड चांस है. तुम बच गईं. वह सिर्फ एक रेड फ्लैग था.” वहीं दूसरे ने कहा, “टीम वाइफ- उसने बड़ी मुसीबत से बचकर निकल गई.” कई लोगों ने सवाल उठाया कि अपनी जिंदगीभर के कजिन के साथ डांस करने पर पति को इतना गुस्सा क्यों आया? एक यूजर ने लिखा, “कितना असुरक्षित इंसान होना चाहिए जो कजिन से भी जलने लगे.” वहीं किसी ने कमेंट किया, “यह असल में बरसों की तकलीफ और थेरेपी से बचने का मौका है. भगवान का आशीर्वाद है कि रिश्ता अभी ही टूट गया.”

 

 

यह भी पढ़ें: नवरात्रि में मंदिर के बाहर रखवाली कर रही थी शेरनी? IAS ऑफिसर ने Video शेयर कर लिखी ऐसी बात, लोग हुए हैरान

क्या दुल्हन का तलाक लेना ही बेहतर फैसला था?

कुछ लोगों का कहना था कि दूल्हे का यह व्यवहार उसके असली स्वभाव की झलक था. एक कमेंट में लिखा गया, “सच्चा जेंटलमैन कभी यूं प्रतिक्रिया नहीं देता. तलाक देना ही सही था.” एक और यूजर ने कहा, “अच्छा हुआ यह तलाक शादी की रात से पहले ही हो गया. दुल्हन को भगवान ने बड़ी मुसीबत से बचा लिया.” इंटरनेट पर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि दुल्हन ने इस तलाक से एक जहरीले रिश्ते से खुद को बचा लिया.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

groombride

