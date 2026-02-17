दुल्हन पर उड़ाए 8.5 करोड़ कैश! नोटों से ढक गया डांस फ्लोर, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखें

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेदुल्हन पर उड़ाए 8.5 करोड़ कैश! नोटों से ढक गया डांस फ्लोर, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखें

Punjabi Wedding Viral: शादी में कपल पर नोट उड़ाने के वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. एक पंजाबी शादी में कपल के ऊपर साढ़े 8 करोड़ का कैश उड़ा दिया गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:00 PM IST
Viral Video:  इन दिलों पंजाबी शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि कपल के ऊपर नोटों की बारिश की जा रही है. इतना दुल्हन पर इतना कैश उड़ाया जाता है कि पूरा डांस फ्लोर ढक जाता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8.5 करोड़ का कैश कपल पर उड़ाया गया है.

कितने रुपये कैश उड़ाए
etnow की रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल न्यू कपल पर मेहमानों और फैमिली के लोगों ने नोटों की बारिश कर दी. ये शादी खुशियों और उदारता का एक शानदार प्रदर्शन बन गई. ये दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देख यूजर्स हैरान हैं. यूजर्स इस भव्य पंजाबी शादी की परंपरा को देखकर दंग हैं. ये शादी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है. चलिए वीडियो देखते हैं.

वीडियो में क्या दिखा?
शादियों का सीजन है आए दिन शादी और शादी से जुड़ी रस्मों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. ऐसे में  आपने भी कपल के कई वीडियो देखें होंगे. कहीं दूल्हो फेरों के समय शर्त रख देता है तो कहीं दुल्हन ही दूल्हे पर नोट उड़ाती नजर आती है. शादी के दौरान कपल पर नोटो उड़ाना कोई नया नहीं है, लेकिन जब करोड़ों का कैश उड़ा दिया जाए तो ये चर्चा का विषय बन जाता है. जी हां, etnow की रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल हो रहे पंजाबी शादी के वीडियो में  8.5 करोड़ रुपये का कैश उड़ाया गया है. ये नजारा देख सभी दंग रह गए. कपल के ऊपर नोटों की ऐसी बारिश की गई जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी. इतनी संख्या में नोट उड़ाए गए कि डीजे के सामने लगा डांस फ्लोर भी ढक गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा रहा है. यूजर्स के बीच ये काफी नया और चौंकाने वाला वीडियो है. चलिए देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं और जानते हैं यूजर्स का रिएक्शन क्या है.
यह भी पढ़ें: 'कच्ची कली मासूम चेहरा' पर अंकल ने उड़ाया ऐसा गर्दा, चाचा के स्टेप देखती रह गईं लड़कियां

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @1000thingsinludhiana नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई इन पैसों में किसी गरीब लड़की का विवाह भी हो सकता था." दूसरे यूजर ने लिखा, "पैसा वेस्ट मस्त करो दान करो." तीसरे यूजर ने लिखा, "अगर लोग पैसों की जगह फूलों की बारिश करते तो अच्छा होता. पैसों को लक्ष्मी का दर्जा देते हैं और उनको यूं फेंकना सही नहीं है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

