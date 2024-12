दूल्हे के पापा ने दुल्हन वालों के लिए शादी के कार्ड में छपवाई ऐसी चीज, समधी-समधन के चेहरे हुए लाल

Wedding Card Viral: आजकल देशभर में शादी का सीजन चल रहा है, और इस दौरान एक चीज़ जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है शादी का कार्ड. खासकर नवंबर से दिसंबर तक लगभग 48 लाख शादियां होने की उम्मीद जताई गई है, जैसा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा बताया गया है. शादी के कार्ड का हर पहलू खास होता है क्योंकि यह मेहमानों को समारोह में शामिल होने की सूचना देता है और उनकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करता है. इस बार एक शादी के कार्ड ने अपनी मजेदार और तंज भरी भाषा से इंटरनेट पर धूम मचा दी है.

कार्ड का अनोखा संदेश

यह शादी का कार्ड "शर्मा जी की लड़की" और "गोपाल जी का लड़का" की शादी का निमंत्रण है. इस कार्ड में एक हल्के-फुल्के तरीके से मेहमानों को बुलाया गया है. कार्ड की शुरुआत में लिखा, “हमारी शादी में आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो खाने की बुराई कौन करेगा?” यह संदेश न सिर्फ मजेदार है बल्कि पारंपरिक शादी के कार्डों से पूरी तरह से अलग है. शादी के स्थान के बारे में भी दिलचस्प जानकारी दी गई है.

दूल्हे के पापा ने शादी के कार्ड में अपने समधी और समधन के बारे में भी लिखा है. इसमें लिखा गया है कि शादी का आयोजन उसी जगह पर हो रहा है, जहां पिछले साल दुबे जी की रिटायरमेंट पार्टी हुई थी. साथ ही यह भी कहा गया है कि मेहमानों को वहां पहुंचने में दिक्कत होगी क्योंकि वह हॉल शहर के बाकी हॉल की तरह ही उलझे हुए गेट वाला है.

रिसेप्शन के दिन का मजेदार निमंत्रण

कार्ड में रिसेप्शन के दिन के लिए भी मजेदार संदेश है। लिखा गया है, "शादी का हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ, रिसेप्शन के ड्रामे देखने जरूर आएं." इसके बाद रिसेप्शन डिनर के बारे में कहा गया है कि यह शाम 7 बजे शुरू होगा, लेकिन "हम खुद 8:30 बजे आएंगे." छोटे अक्षरों में लिखा गया है, जो एक मजेदार तंज है.

गेस्ट के लिए दिलचस्प गाइडलाइन्स

कार्ड में गेस्ट्स के लिए कुछ खास गाइडलाइन्स भी दी गई हैं. जैसे कि बच्चों को नियंत्रित करने की सलाह, क्योंकि मंच उनका खेलने का मैदान नहीं है. साथ ही यह भी याद दिलाया गया है कि आपको उस एक चिड़चिड़े चाचाजी से जरूर मिलना चाहिए, जो अगर आप नहीं मिले तो नाराज हो जाएंगे और कहेंगे, "एक प्लेट तो खाना खाना जरूरी था, हर प्लेट का 2000 रुपये है."

