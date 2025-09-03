जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!
Advertisement
trendingNow12906738
Hindi Newsजरा हटके

जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!

Viral Wedding Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘डोगेश भाई’ शब्द खूब वायरल हो रहा है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल उन वीडियोज के लिए किया जाता है, जिनमें कुत्ते मजेदार और अनोखी हरकतों से लोगों का दिल जीत लेते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!

Dogesh Bhai In Wedding: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘डोगेश भाई’ शब्द खूब वायरल हो रहा है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल उन वीडियोज के लिए किया जाता है, जिनमें कुत्ते मजेदार और अनोखी हरकतों से लोगों का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वायरल वीडियो में देखा गया कि एक शख्स ने अपनी शादी में स्ट्रीट डॉग्स को भी बुला लिया.

जब दूल्हा-दुल्हन मंच पर फोटो खिंचवा रहे थे, तभी सड़क के कुत्तों का एक पूरा झुंड आकर उनके साथ पोज देने बैठ गया. यह नजारा देखकर मेहमान भी दंग रह गए और सोशल मीडिया पर लोग इसे बेहद दिलचस्प और प्यारा पल बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: एक ही घर में रहते हैं पति-पत्नी, लेकिन कभी नहीं बोलते एक ही भाषा! इस जनजाति की अजीब परंपरा ने दुनिया को किया हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे मिली लोगों की प्रतिक्रियाएं?

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर कमेंट्स किए. किसी ने लिखा, “वाह, कितना क्रिएटिव!” तो किसी ने कहा, “ये तो सबसे धन्य शादी है.” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “अगर डोगेश भाई गिफ्ट बांटना शुरू कर दें तो?” वहीं, किसी ने भावुक होकर लिखा, “डोगेश गैंग में खुशी की लहर.” जानकर हैरानी होगी कि यह कोई पहली बार नहीं है जब शादी में जानवरों को खास जगह दी गई हो. साल 2020 में ओडिशा के एक कपल यूरिका अप्टा और उनकी पत्नी जोआना ने अपनी शादी को बिल्कुल अलग अंदाज़ में मनाया.

 

 

यह भी पढ़ें: वो 12 सीक्रेट, जब कंपनी करने वाली हो छंटनी.. तुरंत समझ ले! शादी के तुरंत बाद छंटनी झेल चुकी महिला ने किया खुलासा

ओडिशा का दिल छू लेने वाला किस्सा क्या था?

शादी से दो दिन पहले इस कपल ने एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट एकमरा (AWTE) को दान दिया, जिसमें पशुओं के लिए दवाइयां और खाना शामिल था. शादी के दिन इसी दान से लगभग 500 आवारा कुत्तों को खिलाया गया. शादी भले ही छोटे से गांव के मंदिर में हुई थी, लेकिन इसे मनाने वाले मेहमान इंसान ही नहीं बल्कि सैकड़ों कुत्ते भी थे.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

groomWeddingDogesh Bhai

Trending news

पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
;