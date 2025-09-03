जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!

Dogesh Bhai In Wedding: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘डोगेश भाई’ शब्द खूब वायरल हो रहा है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल उन वीडियोज के लिए किया जाता है, जिनमें कुत्ते मजेदार और अनोखी हरकतों से लोगों का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वायरल वीडियो में देखा गया कि एक शख्स ने अपनी शादी में स्ट्रीट डॉग्स को भी बुला लिया.

जब दूल्हा-दुल्हन मंच पर फोटो खिंचवा रहे थे, तभी सड़क के कुत्तों का एक पूरा झुंड आकर उनके साथ पोज देने बैठ गया. यह नजारा देखकर मेहमान भी दंग रह गए और सोशल मीडिया पर लोग इसे बेहद दिलचस्प और प्यारा पल बता रहे हैं.

कैसे मिली लोगों की प्रतिक्रियाएं?

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर कमेंट्स किए. किसी ने लिखा, “वाह, कितना क्रिएटिव!” तो किसी ने कहा, “ये तो सबसे धन्य शादी है.” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “अगर डोगेश भाई गिफ्ट बांटना शुरू कर दें तो?” वहीं, किसी ने भावुक होकर लिखा, “डोगेश गैंग में खुशी की लहर.” जानकर हैरानी होगी कि यह कोई पहली बार नहीं है जब शादी में जानवरों को खास जगह दी गई हो. साल 2020 में ओडिशा के एक कपल यूरिका अप्टा और उनकी पत्नी जोआना ने अपनी शादी को बिल्कुल अलग अंदाज़ में मनाया.

ओडिशा का दिल छू लेने वाला किस्सा क्या था?

शादी से दो दिन पहले इस कपल ने एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट एकमरा (AWTE) को दान दिया, जिसमें पशुओं के लिए दवाइयां और खाना शामिल था. शादी के दिन इसी दान से लगभग 500 आवारा कुत्तों को खिलाया गया. शादी भले ही छोटे से गांव के मंदिर में हुई थी, लेकिन इसे मनाने वाले मेहमान इंसान ही नहीं बल्कि सैकड़ों कुत्ते भी थे.