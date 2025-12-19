Advertisement
trendingNow13046648
Hindi Newsजरा हटकेजयमाला पर दूल्हे ने लगाई ऐसी छलांग, स्टेज से नीचे जा गिरी दुल्हन; Video देखें

जयमाला पर दूल्हे ने लगाई ऐसी छलांग, स्टेज से नीचे जा गिरी दुल्हन; Video देखें

Shadi Ka Video: शादी का स्टेज सजा था और जयमाला का टाइम आया. जैसे ही दूल्हे ने माला डालने की कोशिश की तो दुल्हन तक हाथ नहीं पहुंच पाया. इसके बाद दूल्हे ने जो फैसला किया उसने सबको चौंका दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जयमाला पर दूल्हे ने लगाई ऐसी छलांग, स्टेज से नीचे जा गिरी दुल्हन; Video देखें

Viral Video: शादियों का सीजन है ऐसे में सोशल मीडिया पर शादी के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हे का अजीब डांस वायरल हो रहा है तो कहीं दुल्हन की एंट्री पर फोटोग्राफर ही वायरल हो जाता है. कहीं अपनी शादी में दुल्हन ही रायता फैला देती है तो कई बार मेहमानों की हरकत शादी का मजा किरकिरा कर देती है. इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें दूल्हे ने जयमाला पर ऐसी हरकत की जिसे देखकर सब हैरान हैं और हंस भी रहे हैं. 

दूल्हे ने लगाई छलांग
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि शादी का स्टेज सजा है दूल्हा दुल्हन जयमाला के लिए हाथ में माला पकड़कर खड़े थे. जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन के गले में माला डालने की कोशिश की तो वहां मौजूद परिजनों ने दुल्हन को अपनी गोद में उठा लिया. उनको लगा कि अब दूल्हे की हाइट छोटी रह जाएगी और दूल्हा माला ही नहीं डाल पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. दूल्हा एक नंबर आगे निकला और स्टेज पर कपल के बैठने के लिए रखे सोफे पर चढ़ गया. जैसे ही दूल्हा सोफे पर चढ़ा परिजनों ने दुल्हन को उससे और दूर कर दिया, लेकिन दूल्हा भी कहां हार मानने वाला था. जब दुल्हन तक हाथ नहीं पहुंचा तो दूल्हे ने छलांग लगाने का फैसला लिया और दुल्हन के ऊपर ही छलांग लगा दी जिसके बाद परिजनों सहित दुल्हन भी स्टेज से गिर गई. अब दूल्हे की ये ईगो या जिद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 
यह भी पढ़ें: स्टेज पर दूल्हे के सामने दुल्हन ने की ऐसी हरकत, Video देखकर यूजर्स बोले- म्हारी छोरी छोरों से...

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @chaioholism नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में मौज काट रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या था यूजर्स का रिएक्शन?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मैं सिर्फ अपने गोल को देखता हूं असफलता के बारे में नहीं सोचता. किसी ने इसे 'गुड शॉट' बताया तो किसी ने पूछा, "भाई ये कहां हो रहा है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

shadi ka videoviraltrending

Trending news

स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
हिंसा से जल रहा बांग्लादेश... हिन्दू शख्स की मॉब लिंचिंग पर आई यूनुस की प्रतिक्रिया
bangladesh
हिंसा से जल रहा बांग्लादेश... हिन्दू शख्स की मॉब लिंचिंग पर आई यूनुस की प्रतिक्रिया
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? समंदर के बजाए इस नदी से घुसपैठ कर सकते हैं आतंकी
Terror alert
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? समंदर के बजाए इस नदी से घुसपैठ कर सकते हैं आतंकी
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
DIG Harcharan Singh Bhullar
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
CM Siddaramaiah
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
Lok Sabha Winter Session
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?