जयमाला पर दूल्हे ने लगाई ऐसी छलांग, स्टेज से नीचे जा गिरी दुल्हन; Video देखें

Shadi Ka Video: शादी का स्टेज सजा था और जयमाला का टाइम आया. जैसे ही दूल्हे ने माला डालने की कोशिश की तो दुल्हन तक हाथ नहीं पहुंच पाया. इसके बाद दूल्हे ने जो फैसला किया उसने सबको चौंका दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
Viral Video: शादियों का सीजन है ऐसे में सोशल मीडिया पर शादी के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हे का अजीब डांस वायरल हो रहा है तो कहीं दुल्हन की एंट्री पर फोटोग्राफर ही वायरल हो जाता है. कहीं अपनी शादी में दुल्हन ही रायता फैला देती है तो कई बार मेहमानों की हरकत शादी का मजा किरकिरा कर देती है. इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें दूल्हे ने जयमाला पर ऐसी हरकत की जिसे देखकर सब हैरान हैं और हंस भी रहे हैं.
दूल्हे ने लगाई छलांग
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि शादी का स्टेज सजा है दूल्हा दुल्हन जयमाला के लिए हाथ में माला पकड़कर खड़े थे. जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन के गले में माला डालने की कोशिश की तो वहां मौजूद परिजनों ने दुल्हन को अपनी गोद में उठा लिया. उनको लगा कि अब दूल्हे की हाइट छोटी रह जाएगी और दूल्हा माला ही नहीं डाल पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. दूल्हा एक नंबर आगे निकला और स्टेज पर कपल के बैठने के लिए रखे सोफे पर चढ़ गया. जैसे ही दूल्हा सोफे पर चढ़ा परिजनों ने दुल्हन को उससे और दूर कर दिया, लेकिन दूल्हा भी कहां हार मानने वाला था. जब दुल्हन तक हाथ नहीं पहुंचा तो दूल्हे ने छलांग लगाने का फैसला लिया और दुल्हन के ऊपर ही छलांग लगा दी जिसके बाद परिजनों सहित दुल्हन भी स्टेज से गिर गई. अब दूल्हे की ये ईगो या जिद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @chaioholism नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में मौज काट रहे हैं.
क्या था यूजर्स का रिएक्शन?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मैं सिर्फ अपने गोल को देखता हूं असफलता के बारे में नहीं सोचता. किसी ने इसे 'गुड शॉट' बताया तो किसी ने पूछा, "भाई ये कहां हो रहा है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है