आंधी-तूफान और बारिश... कोई नहीं रोक पाएगा! शादी तो होकर रहेगी, दूल्हे का डेडिकेशन देख चौंके लोग
Advertisement
trendingNow12877976
Hindi Newsजरा हटके

आंधी-तूफान और बारिश... कोई नहीं रोक पाएगा! शादी तो होकर रहेगी, दूल्हे का डेडिकेशन देख चौंके लोग

Dulha Viral Funny Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. फिलहाल जो वीडियो सामने आया है, वो देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. दरअसल ये वीडियो शादी के लिए जा रहे दूल्हे का है, जो बारिश में भी बिना रुके घोड़ी पर सवार हो कर शादी करने निकल पड़ा है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंधी-तूफान और बारिश... कोई नहीं रोक पाएगा! शादी तो होकर रहेगी, दूल्हे का डेडिकेशन देख चौंके लोग

Dulha Viral Video: शादी के लिए जाते वक्त अगर बारिश पड़ने लग जाए तो सबके लिए काफी दिक्कत हो जाती है. अगर दूल्हा घोड़ी पर हो तो दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि भीगने के डर से सबको रुकना पड़ता है. हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बारिश पड़ना दूल्हे के लिए कोई रुकावट नहीं है. दरअसल बारिश के बाद भी दूल्हा शादी के लिए जाता दिख रहा है. हालांकि उसने बारिश के बचने का सारा इंतजाम कर लिया है. ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही लोगों के फनी कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं.  

वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिखाया गया है कि शादी करने का जुनून हो तो फिर कोई भी मुसीबत आपका रास्ता नहीं रोक सकती, फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो. दरअसल वीडियो में एक दूल्हा अपनी बारात लेकर जा रहा है. आस-पास का माहौल देखकर लग रहा है कि शायद कोई तूफान या तेज बारिश आई है. लेकिन दूल्हे का जज्बा देखिए कि वह घोड़ी पर बैठा हुआ है और बारात लेकर दुल्हन के घर की तरफ निकल पड़ा है. हालांकि उसने बारिश से बचने के लिए एक बड़ी पॉलिथिन से अपने आप को ढका हुआ है. दूल्हे ही हिम्मत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो वह कह रहा हो कि आंधी-तूफान आए या बारिश, शादी तो होकर ही रहेगी.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Siimplymee1234 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि आंधी तूफान आए लेकिन शादी ज्यादा जरूरी है. वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं. वहीं वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा- शादी जरूरी है. वहीं दूसरे यूजर ने कैप्शन का सपोर्ट करते हुए लिखा- बिल्कुल भाई. इसी तरह लोग इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.  

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Groom Viral Videoshadi viral video

Trending news

क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-नंदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-नंदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
;