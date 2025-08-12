आंधी-तूफान और बारिश... कोई नहीं रोक पाएगा! शादी तो होकर रहेगी, दूल्हे का डेडिकेशन देख चौंके लोग

Dulha Viral Video: शादी के लिए जाते वक्त अगर बारिश पड़ने लग जाए तो सबके लिए काफी दिक्कत हो जाती है. अगर दूल्हा घोड़ी पर हो तो दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि भीगने के डर से सबको रुकना पड़ता है. हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बारिश पड़ना दूल्हे के लिए कोई रुकावट नहीं है. दरअसल बारिश के बाद भी दूल्हा शादी के लिए जाता दिख रहा है. हालांकि उसने बारिश के बचने का सारा इंतजाम कर लिया है. ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही लोगों के फनी कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं.

वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिखाया गया है कि शादी करने का जुनून हो तो फिर कोई भी मुसीबत आपका रास्ता नहीं रोक सकती, फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो. दरअसल वीडियो में एक दूल्हा अपनी बारात लेकर जा रहा है. आस-पास का माहौल देखकर लग रहा है कि शायद कोई तूफान या तेज बारिश आई है. लेकिन दूल्हे का जज्बा देखिए कि वह घोड़ी पर बैठा हुआ है और बारात लेकर दुल्हन के घर की तरफ निकल पड़ा है. हालांकि उसने बारिश से बचने के लिए एक बड़ी पॉलिथिन से अपने आप को ढका हुआ है. दूल्हे ही हिम्मत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो वह कह रहा हो कि आंधी-तूफान आए या बारिश, शादी तो होकर ही रहेगी.

Aandhi toofan aaye lekin shaadi jeyada important hai pic.twitter.com/gW4EfYz5X4 — (@Siimplymee1234) August 12, 2025

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Siimplymee1234 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि आंधी तूफान आए लेकिन शादी ज्यादा जरूरी है. वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं. वहीं वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा- शादी जरूरी है. वहीं दूसरे यूजर ने कैप्शन का सपोर्ट करते हुए लिखा- बिल्कुल भाई. इसी तरह लोग इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.