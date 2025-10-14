Advertisement
trendingNow12961894
Hindi Newsजरा हटके

शादी में दूल्हे ने कर दी ऐसी शर्मनाक हरकत; डांस देखकर दुल्हन भी खुद को नहीं रोक पाई, देखें वीडियो

Dulha Dance Video: शादी में दूल्हे ने गोविंदा के गाने पर अतरंगी डांस कर सबको हंसने पर मजबूर कर दिया. दुल्हन भी हंसी रोक नहीं पाई और बार-बार चेहरा छिपाती रही. इस वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दूल्हे की मस्तीभरी हरकतों की खूब तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 14, 2025, 09:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी में दूल्हे ने कर दी ऐसी शर्मनाक हरकत; डांस देखकर दुल्हन भी खुद को नहीं रोक पाई, देखें वीडियो

भारतीय शादियों में मस्ती, नाच-गाना और धमाल का माहौल तो आम बात है. दूल्हा-दुल्हन दोनों ही इस मौके पर जमकर थिरकते नजर आते हैं. लेकिन कई बार यही मस्ती एक फनी मोमेंट में बदल जाती है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें दूल्हे ने अपने अजीबो-गरीब डांस मूव्स से सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया. स्टेज पर जैसे ही उसने डांस करना शुरू किया, दुल्हन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बार-बार चेहरा छिपाने लगी. यह वीडियो अब लोगों के बीच खूब चर्चा का विषय बना हुआ है.

दूल्हे का धमाकेदार एंट्री डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जयमाला के बाद दूल्हा डांस स्टेज पर पहुंचता है. उसके साथ दुल्हन भी खड़ी होती है. तभी डीजे पर गाना बजना शुरू होता है और दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ पकड़कर नाचने लगता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में दूल्हा इतने फनी डांस मूव्स करने लगता है कि लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं. दूल्हे की मस्ती और एक्सप्रेशंस देखकर माहौल और भी मजेदार हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गोविंदा के गाने पर झूम उठा दूल्हा

वीडियो में बैकग्राउंड में गोविंदा का मशहूर गाना ‘किसी डिस्को में जाएं’ बजता है. इस गाने पर दूल्हा जबरदस्त तरीके से थिरकने लगता है. उसका एनर्जी लेवल और मस्ती देखकर लोग तालियां बजाने लगते हैं. हालांकि, दूल्हे के अजीबोगरीब स्टेप्स देखकर दुल्हन की हंसी रुक ही नहीं पाती. वह बार-बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार हंसने लगती है.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस मजेदार डांस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @bridal_lehenga_designn से शेयर किया गया है. वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. यूजर्स इसे देखकर जमकर मजे ले रहे हैं. किसी ने लिखा, “ऐसे ही दूल्हे चाहिए जो शादी में पूरा एंटरटेनमेंट दें”, तो किसी ने मजाक में कहा, “दुल्हन की हंसी में ही प्यार झलक रहा है.” कुल मिलाकर दूल्हे का ये फनी डांस शादी को यादगार बना गया.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Dulha Dance video

Trending news

संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग