शादी में दूल्हे ने कर दी ऐसी शर्मनाक हरकत; डांस देखकर दुल्हन भी खुद को नहीं रोक पाई, देखें वीडियो

Dulha Dance Video: शादी में दूल्हे ने गोविंदा के गाने पर अतरंगी डांस कर सबको हंसने पर मजबूर कर दिया. दुल्हन भी हंसी रोक नहीं पाई और बार-बार चेहरा छिपाती रही. इस वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दूल्हे की मस्तीभरी हरकतों की खूब तारीफ कर रहे हैं.
भारतीय शादियों में मस्ती, नाच-गाना और धमाल का माहौल तो आम बात है. दूल्हा-दुल्हन दोनों ही इस मौके पर जमकर थिरकते नजर आते हैं. लेकिन कई बार यही मस्ती एक फनी मोमेंट में बदल जाती है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें दूल्हे ने अपने अजीबो-गरीब डांस मूव्स से सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया. स्टेज पर जैसे ही उसने डांस करना शुरू किया, दुल्हन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बार-बार चेहरा छिपाने लगी. यह वीडियो अब लोगों के बीच खूब चर्चा का विषय बना हुआ है.
दूल्हे का धमाकेदार एंट्री डांस
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जयमाला के बाद दूल्हा डांस स्टेज पर पहुंचता है. उसके साथ दुल्हन भी खड़ी होती है. तभी डीजे पर गाना बजना शुरू होता है और दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ पकड़कर नाचने लगता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में दूल्हा इतने फनी डांस मूव्स करने लगता है कि लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं. दूल्हे की मस्ती और एक्सप्रेशंस देखकर माहौल और भी मजेदार हो जाता है.
गोविंदा के गाने पर झूम उठा दूल्हा
वीडियो में बैकग्राउंड में गोविंदा का मशहूर गाना ‘किसी डिस्को में जाएं’ बजता है. इस गाने पर दूल्हा जबरदस्त तरीके से थिरकने लगता है. उसका एनर्जी लेवल और मस्ती देखकर लोग तालियां बजाने लगते हैं. हालांकि, दूल्हे के अजीबोगरीब स्टेप्स देखकर दुल्हन की हंसी रुक ही नहीं पाती. वह बार-बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार हंसने लगती है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस मजेदार डांस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @bridal_lehenga_designn से शेयर किया गया है. वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. यूजर्स इसे देखकर जमकर मजे ले रहे हैं. किसी ने लिखा, “ऐसे ही दूल्हे चाहिए जो शादी में पूरा एंटरटेनमेंट दें”, तो किसी ने मजाक में कहा, “दुल्हन की हंसी में ही प्यार झलक रहा है.” कुल मिलाकर दूल्हे का ये फनी डांस शादी को यादगार बना गया.