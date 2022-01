न घोड़ा न गाड़ी, दुल्हन को लाने के लिए सीधे JCB लेकर पहुंचा दूल्हा; फिर हुआ कुछ ऐसा

आजकल शादियों का सीजन शुरू हो गया है. लोग शादी के लिए दूर-दूर से बारात लाते हैं. हालांकि इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जो चौंकाने वाला है. दरअसल, जब एक दूल्हे के लिए बर्फबारी व बारिश बाधा बन गई और रास्ता बंद हो गया तो दूल्हा जेसीबी मशीन लेकर दुल्हन को लेने पहुंच गया. उनके पहुंचते ही ससुराल में शादी की सारी रस्में निभाई गईं और फिर दूल्हा दुल्हन को लेकर घर लौट आया. वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि यह एक फिल्मी कहानी है तो ऐसा नहीं है, बल्कि सच में ऐसा हुआ है. जेसीबी से दूल्हे को दुल्हन के घर आना कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला रविवार को गिरिपार क्षेत्र के संगराह गांव का है. यहां हुआ यह कि रविवार की सुबह बारात संगराह से रतवा गांव के लिए रवाना हुई. ऐसे में भारी बर्फबारी के चलते बारात दल्यानु तक ही जा सकी. इस दौरान आगे का रास्ता बंद था, इसलिए वहां से आगे जाना नामुमकिन था.

Because of heavy Snowfall going on in Himachal,a barat was ferried in Two JCB Machines in a Snow Bound are of Shimla district in Himachal ..Watch this video of Barat in JCBs ..Himachali Rocks pic.twitter.com/OU6hDDVQea

— Anilkimta (@Anilkimta2) January 24, 2022