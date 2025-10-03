Advertisement
trendingNow12946120
Hindi Newsजरा हटके

जब करोड़ों का मालिक दूल्हा बोला ‘मुझे दहेज नहीं चाहिए’, तो दुल्हन के पिता ने क्यों तोड़ दी शादी?

Groom Refuses Dowry: रेडिट पर सामने आई एक अनोखी शादी की कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया. दूल्हे ने दहेज लेने से इनकार कर दिया. लेकिन दुल्हन के पिता ने शादी तोड़ दी और कहा, "बिना दहेज लेने वाला मर्द अधूरा होता है.”

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब करोड़ों का मालिक दूल्हा बोला ‘मुझे दहेज नहीं चाहिए’, तो दुल्हन के पिता ने क्यों तोड़ दी शादी?

Reddit Viral Story: रेडिट पर शेयर की गई इस कहानी में 27 वर्षीय युवक का जिक्र है. वह लग्जरी कारों का मालिक है, उसके परिवार के पास रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है और पुश्तैनी संपत्ति भी है. इतना ही नहीं, उसकी इनकम इतनी है कि उसे इनकम टैक्स में सरचार्ज भरना पड़ता है, जो केवल 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर लगता है. 

इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?

दुल्हन का रिश्ता कैसे पक्का हुआ?

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार वालों ने उसकी शादी के लिए खोज शुरू की और जल्दी ही एक लड़की से रिश्ता तय हो गया. लड़की स्मार्ट, कैरियर-फोकस्ड और अच्छे संस्कारों वाली बताई गई. दोनों परिवार खुश थे और रिश्ता लगभग पक्का हो चुका था. लेकिन तभी दुल्हन के पिता ने वह सवाल पूछ लिया, जिसने पूरी कहानी बदल दी. दुल्हन के पिता ने दूल्हे से पूछा कि वह दहेज में क्या चाहता है. यह सुनकर दूल्हे ने तुरंत साफ इनकार कर दिया. लेकिन पिता ने कई बार जिद की, कभी डुप्लेक्स फ्लैट ऑफर किया तो कभी रेंज रोवर कार. इसके बावजूद दूल्हे ने दहेज लेने से मना कर दिया.

क्यों टूटी शादी जब दूल्हा कर रहा था नेक काम?

यहां कहानी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया. लड़की के पिता ने शादी से इंकार कर दिया. उनका तर्क था, “अगर कोई अमीर आदमी दहेज नहीं ले रहा, तो जरूर उसमें कोई कमी है.” उन्होंने मोबाइल का उदाहरण देते हुए कहा, “Xiaomi या Vivo फोन 15-20 हजार में मिल जाते हैं, लेकिन लोग iPhone पर लाख रुपये क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू है.”

यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

इस मामले पर रेडिट पर कैसी बहस छिड़ी?

जैसे ही यह कहानी सामने आई, रेडिट पर 500 से ज्यादा कमेंट्स आ गए. एक यूजर ने लिखा, “कभी-कभी दहेज एक बार्गेनिंग चिप होता है. अमीर लोग चाहते हैं कि अगर रिश्ता बिगड़े, तो उनके पास कोई हथियार रहे.” दूसरे ने कहा, “ये पिता दहेज देकर अपनी बेटी को ही कानूनी हथियार देना चाहते थे.” कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि अगर शादी बिगड़ती तो लड़की दहेज उत्पीड़न का केस डालकर मोटा मुआवजा ले सकती थी. यह सोच आज भी समाज के कई हिस्सों में जड़ें जमाए बैठी है. इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दहेज कानूनन अपराध है, लेकिन मानसिकता बदलने में अभी भी लंबा सफर बाकी है.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

wedding newsgroom

Trending news

'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
Karur rally accident
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
;