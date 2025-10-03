जब करोड़ों का मालिक दूल्हा बोला ‘मुझे दहेज नहीं चाहिए’, तो दुल्हन के पिता ने क्यों तोड़ दी शादी?

Reddit Viral Story: रेडिट पर शेयर की गई इस कहानी में 27 वर्षीय युवक का जिक्र है. वह लग्जरी कारों का मालिक है, उसके परिवार के पास रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है और पुश्तैनी संपत्ति भी है. इतना ही नहीं, उसकी इनकम इतनी है कि उसे इनकम टैक्स में सरचार्ज भरना पड़ता है, जो केवल 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर लगता है.

इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?

दुल्हन का रिश्ता कैसे पक्का हुआ?

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार वालों ने उसकी शादी के लिए खोज शुरू की और जल्दी ही एक लड़की से रिश्ता तय हो गया. लड़की स्मार्ट, कैरियर-फोकस्ड और अच्छे संस्कारों वाली बताई गई. दोनों परिवार खुश थे और रिश्ता लगभग पक्का हो चुका था. लेकिन तभी दुल्हन के पिता ने वह सवाल पूछ लिया, जिसने पूरी कहानी बदल दी. दुल्हन के पिता ने दूल्हे से पूछा कि वह दहेज में क्या चाहता है. यह सुनकर दूल्हे ने तुरंत साफ इनकार कर दिया. लेकिन पिता ने कई बार जिद की, कभी डुप्लेक्स फ्लैट ऑफर किया तो कभी रेंज रोवर कार. इसके बावजूद दूल्हे ने दहेज लेने से मना कर दिया.

क्यों टूटी शादी जब दूल्हा कर रहा था नेक काम?

यहां कहानी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया. लड़की के पिता ने शादी से इंकार कर दिया. उनका तर्क था, “अगर कोई अमीर आदमी दहेज नहीं ले रहा, तो जरूर उसमें कोई कमी है.” उन्होंने मोबाइल का उदाहरण देते हुए कहा, “Xiaomi या Vivo फोन 15-20 हजार में मिल जाते हैं, लेकिन लोग iPhone पर लाख रुपये क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू है.”

यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

इस मामले पर रेडिट पर कैसी बहस छिड़ी?

जैसे ही यह कहानी सामने आई, रेडिट पर 500 से ज्यादा कमेंट्स आ गए. एक यूजर ने लिखा, “कभी-कभी दहेज एक बार्गेनिंग चिप होता है. अमीर लोग चाहते हैं कि अगर रिश्ता बिगड़े, तो उनके पास कोई हथियार रहे.” दूसरे ने कहा, “ये पिता दहेज देकर अपनी बेटी को ही कानूनी हथियार देना चाहते थे.” कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि अगर शादी बिगड़ती तो लड़की दहेज उत्पीड़न का केस डालकर मोटा मुआवजा ले सकती थी. यह सोच आज भी समाज के कई हिस्सों में जड़ें जमाए बैठी है. इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दहेज कानूनन अपराध है, लेकिन मानसिकता बदलने में अभी भी लंबा सफर बाकी है.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए