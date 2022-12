लव मैरिज करने के बाद दूल्हा छोटी साली के साथ फरार, दुल्हन हैरान..घर वाले परेशान

Groom Run Away With Sister Of Bride: दूल्हे-दुल्हन और फिर शादियों में होने वाले विवादों के बीच एक और बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां दूल्हा अपनी छोटी साली के साथ फरार हो गया. यह घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है जहां एक दूल्हे ने अपनी दुल्हन से लव मैरिज की थी और साथ जीने मरने की कसम खाई थी लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह दुल्हन को छोड़कर अपनी छोटी साली के साथ फरार हो गया.

दूल्हे ने दुल्हन ने की थी लव मैरिज

दरअसल, यह घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है. यहां के कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां प्रेमिका से लवमैरिज के बाद जीजा छोटी साली पर फिदा हो गया और उसी के साथ फरार हो गया. जानकारी के मुताबिक करीब छह महीने पहले यहां के रहने वाले एक शख्स ने अपनी प्रेमिका से शादी की थी और वे दोनों साथ में रह रहे थे.

छोटी साली से हो गया प्रेम प्रसंग

इसी बीच दूल्हे का छोटी साली से प्रेम प्रसंग हो गया. यह सब तब हुआ जब ससुराल में आना-जाना शुरू होने पर युवक का दिल छोटी साली पर आ गया. हाल ही में दो दिन पहले ससुराल पहुंचा युवक अपनी साली को लेकर शहर से फरार हो गया. जब इसकी जानकारी लगी तो हड़कंप मच गया. पति संग बहन के फरार होने की जानकारी पर गुस्साकर पत्नी ने ससुराल और मायके दोनों छोड़ दिया.

पंचायत ने सुनाया यह फैसला!

वह अपनी एक सहेली के यहां पहुंच गई और किसी से भी बात करना बंद कर दिया. उधर दोनों परिवारों के बीच तनातनी का माहौल भी हो गया. घटना को लेकर पंचायत में यह तय हुआ कि युएव्क पत्नी को तलाक देकर साली से विवाह करेगा. इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को दूर रखा. प्रेमी युगल की भी इच्छा यही थी जो फैसला पंचायत ने सुनाया. बताया जा रहा है कि परिवार द्वारा विवाहिता को समझाने का प्रयास चल रहा है. (रिपोर्ट- विनीत अग्रवाल)

