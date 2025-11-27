Advertisement
मंडप में दुल्हन को देखते ही दूल्हा तुतलाने लगा, बगल में बैठी भाभी की स्माइल ने बढ़ाया ड्रामा, देखें वीडियो

Wedding Video: दूल्हा स्टेज पर नर्वस खड़ा था और भाभी मुस्कुराती रहीं. जैसे ही खूबसूरत दुल्हन पहुंची, दूल्हे की झिझक की वजह साफ हो गई. वीडियो वायरल हुआ तो जोड़ी पर भद्दे कमेंट आने लगे, जिससे कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा.

 

|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:58 AM IST
Wedding Couple  Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह के वीडियो अक्सर लोगों को हंसाते, चौंकाते और कई बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कहीं दूल्हा-दुल्हन के डांस की धूम होती है, कहीं मंडप से भागने की खबरें वायरल होती हैं. लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें दूल्हे की नर्वसनेस और दुल्हन की खूबसूरती ने इंटरनेट का ध्यान खींच लिया. वीडियो में भाभी की मुस्कान और दूल्हे के भाव देखकर लोग कन्फ्यूज होते रहे कि आखिर ऐसा क्या है, जो स्टेज पर माहौल थोड़ा अजीब सा लग रहा है.

 स्टेज पर नर्वस दूल्हा

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर अंकिता पटेल (Ankita Patel) ने शेयर किया है. क्लिप में दिखता है कि दूल्हा अपनी भाभी के साथ स्टेज पर खड़ा दुल्हन का इंतजार कर रहा है. उसके चेहरे पर हल्की नर्वसनेस साफ देखी जा सकती है, जबकि भाभी मुस्कुराते हुए माहौल हल्का बनाए रखने की कोशिश करती दिखती हैं. लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि शायद कोई गड़बड़ है या दूल्हा दुल्हन की झलक देखने को लेकर ज्यादा एक्साइटेड है. तभी धीरे-धीरे दुल्हन अपने भाइयों के साथ मंडप की ओर बढ़ती नजर आती है, और वीडियो में अचानक माहौल बदल जाता है.

जैसे ही दूल्हे की नजर दुल्हन पर पड़ती है, उसकी नर्वसनेस की वजह समझ आ जाती है. दुल्हन बेहद खूबसूरत, गोरी और आकर्षक लग रही है, वहीं दूल्हा सांवले रंग का है. शायद इसी वजह से दूल्हा थोड़ा असहज, शर्माया और नर्वस महसूस करता दिखता है. दोनों ही बेहद खुश नजर आते हैं, लेकिन देख रहे लोग इस जोड़ी को लेकर मजाक बनाना शुरू कर देते हैं. कुछ ही देर में वीडियो के नीचे तेजी से भद्दे और तंज कसने वाले कमेंट्स आने लगते हैं, जिसके बाद क्रिएटर को मजबूरी में कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ गया.

 

वीडियो देखकर यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट 

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 27 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. हजारों लाइक और शेयर के बीच कमेंट्स ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. कई यूजर्स ने शर्मनाक और भद्दे मजाक किए. काव्या नाम की यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “सरकारी नौकरी है भाई की.” एक अन्य ने लिखा, “लड़का बहुत हैंडसम है.” अमर राजपूत ने कमेंट किया, “इसकी तो लॉटरी लग गई.” जबकि पियुष ने रंगभेद पर विवादित कमेंट करते हुए लिखा, “ये कलियुग नहीं, काले लोगों का युग है.” हालांकि कुछ लोगों ने इस जोड़ी की तारीफ भी की और लिखा कि प्यार रंग नहीं देखता. कई यूजर्स ने लोगों की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी की खुशियों का मजाक उड़ाना गलत है.

