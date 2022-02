आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन के सामने पैर ऊपर करके उल्टा खड़ा हो गया दूल्हा? जानें पूरा मामला

शादियों के सीजन में कई बार ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जिनपर भरोसा कर पाना आसान नहीं होता. सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है जो लोगों को खुद को व्यक्त करने का एक मंच देता है. एक प्री-वेडिंग फोटोशूट ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. ये फनी वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है. कुछ यूजर्स ने तो यह तक ​​कह दिया कि शादी एक सर्कस बन गई है. अब तो कुछ लोग मजाक में ऐसा कहने लगे हैं कि ज्यादातर शादियां फोटोग्राफर्स द्वारा की जाती हैं, पंडितों द्वारा नहीं. इस समय सोशल मीडिया पर प्री-वेडिंग फोटोशूट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप जरूर हंसेंगे.

वायरल वीडियो किसी मंदिर में शूट किया गया है. जहां ये कपल अपना प्री-वेडिंग फोटोशूट करवा रहा है. इस बीच फोटोग्राफर ने दूल्हे को अलग अंदाज में पोज देने के लिए कहा गया, फिर जो हुआ उसे देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि दुल्हन के सामने आखिर दूल्हे ने कैसी क्रिएटिविटी की. अब इस वीडियो का मजाक बनाया जा रहा है.

आप देख सकते हैं कि लड़की डांसिंग पोज में है तो वहीं लड़का अपने हाथों के बल उल्टा खड़ा हुआ है. इसे देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पोज कौन देता है? यह वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया है. फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर यह किस मंदिर का वीडियो है.

With a pre-wedding shoot like this, can't imagine the kind of circus the marriage would entail... pic.twitter.com/bP9ye9AzXe

— (@Tall_Dreams) February 23, 2022