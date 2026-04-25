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Hindi Newsजरा हटकेदूल्हे का ऐसा शाही टशन! पहनी 100 फीट लंबी नोटों की माला, वीडियो देख फटी रह गईं लोगों की आंखें

दूल्हे का ऐसा 'शाही' टशन! पहनी 100 फीट लंबी नोटों की माला, वीडियो देख फटी रह गईं लोगों की आंखें

Rajasthan Viral Wedding Video: मेवात क्षेत्र के डीग जिले में एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. वायरल वीडियो में दूल्हा एक ऊंची सीढ़ी पर खड़ा नजर आ रहा है, जिससे वह अपनी भारी-भरकम नोटों की माला पहन सके, जो जमीन को छूती हुई काफी दूर तक फैली हुई है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:00 AM IST
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Image: @greatandhranews
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Rajasthan Viral Wedding Video: शादियों में दिखावा और अलग अंदाज कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजस्थान के एक छोटे से इलाके में हुई शादी ने सबको हैरान कर दिया. यहां दूल्हे ने ऐसी माला पहनी, जिसे लोग देखते रह गए. यह माला फूलों की नहीं, बल्कि 500 रुपये के नोटों से बनी थी और इतनी लंबी थी कि उसे पहनने के लिए दूल्हे को सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा. अब इस शादी का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है.

100 फीट लंबी माला ने खींचा सबका ध्यान

राजस्थान के डीग इलाके में हुई इस शादी में सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हे की माला को लेकर हो रही है. बताया जा रहा है कि यह माला करीब 100 फीट लंबी थी, जो पूरी तरह नोटों से बनाई गई थी. डीग में हुई इस शादी का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि माला इतनी भारी और लंबी है कि उसे संभालने के लिए कई लोग लगे हुए हैं. नीचे खड़े लोग माला को थामे हुए हैं, जबकि दूल्हा ऊपर खड़ा होकर उसे पहनता नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें:- शादी से पहले 100 बार सोच लेना... वीडियो में पत्नी की दरिंदगी देख कांप उठेगी रूह

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छत पर चढ़कर पहननी पड़ी माला

इस अनोखी शादी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह था कि दूल्हा माला पहनने के लिए छत पर चढ़ गया. आमतौर पर शादी में दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को आसानी से माला पहनाते हैं, लेकिन यहां मामला बिल्कुल अलग था. वीडियो में दिखता है कि दूल्हे को पहले ऊंचाई पर खड़ा किया गया, फिर ऊपर से माला पहनाई गई. माला की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि उसका एक सिरा जमीन तक पहुंच रहा था.

500 और 100 रुपये के नोटों से तैयार हुई माला

इस माला की खास बात सिर्फ उसकी लंबाई नहीं, बल्कि उसका तरीका भी है. जानकारी के मुताबिक, यह माला 500 और 100 रुपये के नोटों से बनाई गई थी. नोटों को एक खास तरीके से जोड़कर माला का रूप दिया गया, जिससे यह देखने में बेहद आकर्षक लग रही थी. हालांकि, इतने बड़े स्तर पर नोटों का इस्तेमाल देखकर लोग हैरान भी हैं और सवाल भी उठा रहे हैं.

दो दूल्हों ने पहनी एक ही माला

इस शादी में एक और दिलचस्प बात सामने आई. बताया गया कि यह माला एक ही थी, जिसे दो दूल्हों ने बारी-बारी से पहना. गांव में शादी के दौरान यह माला खास तौर पर लाई गई थी और इसे दिखावे के रूप में इस्तेमाल किया गया. इससे साफ है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समारोह का आकर्षण बनाने के लिए तैयार की गई थी.

किराए पर लाई गई थी नोटों की माला

शुरुआत में लोगों को लगा कि इतनी बड़ी रकम खर्च करके यह माला बनाई गई होगी, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि यह माला किराए पर लाई गई थी. बताया गया कि हरियाणा के कुछ इलाकों में ऐसी माला किराए पर मिलती है, जिसे खास मौकों पर इस्तेमाल किया जाता है. इसका मतलब यह पूरा आयोजन दिखावे के लिए था, न कि स्थायी खर्च के रूप में.

पुलिस ने क्या कहा?

इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने भी जांच की. स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक इसमें कोई गैरकानूनी बात सामने नहीं आई है. हालांकि, सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह की बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे परंपरा बता रहे हैं, तो कुछ इसे फिजूलखर्ची का उदाहरण मान रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. कुछ लोगों ने इसे 'शाही शादी' कहा, तो कुछ ने इसे 'पैसे की बर्बादी' बताया. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि इतनी लंबी माला तो शायद इतिहास में पहली बार देखी गई है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह के दिखावे से समाज में गलत संदेश जाता है.

स्थानीय परंपरा या नया ट्रेंड?

गांव के लोगों का कहना है कि इस तरह की माला पहनाना वहां की परंपरा का हिस्सा है और खास मौकों पर ऐसा किया जाता है. हालांकि, यह भी सच है कि सोशल मीडिया के दौर में ऐसे वीडियो तेजी से वायरल हो जाते हैं और फिर लोग उन्हें कॉपी करने लगते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह एक परंपरा अब धीरे-धीरे नया ट्रेंड बनने जा रही है.

शादियों में बढ़ता दिखावा बना चर्चा का विषय

आज के समय में शादियों में अलग दिखने की होड़ लगी रहती है. कोई हेलीकॉप्टर से एंट्री करता है, तो कोई करोड़ों के सेटअप के साथ शादी करता है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शादी जैसे पवित्र रिश्ते में इतना दिखावा जरूरी है? या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया पर छाने की होड़ बनकर रह गया है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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