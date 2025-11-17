प्यार करने वाला पति हो तो ऐसा, विदाई के बाद आसमान में लिख दिया दुल्हन का नाम! Video ने जीता दिल

Shadi Ka Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नई दुल्हन अपने ससुराल के रास्ते पर दिखाई दे रही है. कार में बैठी दुल्हन की रिकॉर्डिंग खुद दूल्हा कर रहा था. खुश होती दुल्हन से वह उसका नाम बताने के लिए कहता है. जैसे ही वह अपना नाम लेती है, दूल्हा कैमरा घुमाता है और सड़क किनारे लगे एक विशाल होर्डिंग की ओर इशारा करता है. उस बोर्ड पर लिखा था, वेलकम होम गरिमा और यह देखकर दुल्हन की खुशी दोगुनी हो गई.

यह भी पढ़ें: होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

अनोखे वेलकम से खुश हुई दुल्हन

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर बाढ़ सी आ गई. लोगों को दूल्हे की मेहनत और प्यार से किया गया यह खास सरप्राइज बेहद पसंद आया. कई यूजर्स ने कहा कि इस दूल्हे ने बाकी दूल्हों और होने वाले पतियों के लिए नए मानक तय कर दिए हैं. हालांकि जी न्यूज़ इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं करता है. यह वीडियो garima_pruthi नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया. पोस्ट पर लिखा था, “हमने एक ऐसा काम किया... जो अब कानूनी रूप से हमें जोड़ रही है.” यह वीडियो 6 दिन पहले पोस्ट किया गया था और अब तक 1.41 लाख से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

यह भी पढ़ें: आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा

नेटिजन्स के मजेदार कमेंट्स से बना माहौल

कमेंट सेक्शन में लोगों ने मजाक, शुभकामनाएं और तारीफों की बरसात कर दी. एक यूजर ने लिखा, “गरिमा आपने भगवान को एवोकैडो चढ़ाया था क्या?” दूसरे ने कहा, “भाई, बिलबोर्ड जितना ऊंचा मानक स्थापित कर रहे हो.” कई यूजर्स ने कपल को बधाई दी और कहा कि यह वेलकम बेहद प्यारा है. एक कमेंट में लिखा गया, “मानक इतना ऊंचा रखना कि बादल भी दबाव महसूस करें.” एक अन्य यूजर ने बताया कि उसने ये होर्डिंग खुद मुरथल के पास देखा था और उसे यह बेहद क्यूट लगा. लोगों ने लगातार कहा कि यह जेस्चर बेहद रोमांटिक है. कमेंट्स में बार-बार “Congratulations Garima” लिखा जाता रहा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब भी ट्रेंड कर रहा है.