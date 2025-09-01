शादी के कार्ड पर दूल्हे ने लिखवा दी ऐसी 'अक्खड़' चीज, दावत में आने से पहले सोच में पड़े गए रिश्तेदार

Viral Wedding Card: शादी के कार्ड का मकसद न केवल मेहमानों को न्योता देना होता है, बल्कि इसमें दूल्हा-दुल्हन की खासियत और शादी का अंदाज भी झलकता है. हरियाणा के एक परिवार ने शादी के कार्ड को इतना खास बना दिया कि देखने वाले दंग रह गए. कार्ड में लिखी हर चीज़ हरियाणवी भाषा में थी, जिससे मेहमान दावत में आने से पहले सोच में पड़ गए. सोशल मीडिया पर यह कार्ड अब फिर से वायरल हो रहा है और लोग इस अनोखी शैली की तारीफ और चर्चा कर रहे हैं.

दरअसल, यह शादी का कार्ड साल 2015 का है, लेकिन आज भी इसे देखकर लोग हैरान हैं. कार्ड में सबसे पहले गणेश महाराज जी की जय लिखी थी. इसके बाद दूल्हा और दुल्हन के नाम के आगे छौरा और छौरी लिखा गया. एड्रेस, शादी का प्रोग्राम, दिन-तारीख, सब कुछ हरियाणवी भाषा में ही लिखा गया था. आम तौर पर हिंदी या इंग्लिश में कार्ड छपते हैं, लेकिन इस कार्ड की खासियत थी कि यह क्षेत्रीय भाषा में पूरी तरह तैयार किया गया था.

शादी का कार्ड देख मेहमानों की प्रतिक्रिया

जब मेहमानों ने यह कार्ड देखा तो दावत में आने से पहले सोच में पड़ गए. हरियाणवी में लिखी तारीख और नाम देखकर वे हैरान रह गए. दूल्हा और दुल्हन की सोच ने सभी को चौंका दिया. कार्ड ने केवल न्योता देने का काम नहीं किया, बल्कि शादी के माहौल में एक हल्की-फुल्की मस्ती और उत्सुकता भी पैदा कर दी. सोशल मीडिया पर लोग इस अनोखे कार्ड को देखकर खूब मज़ाक और तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल

इस कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग इसे शेयर कर रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. दूल्हे ने अपनी शादी के कार्ड को इतना खास बनाकर सबका ध्यान आकर्षित किया. आज भी यह कार्ड लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है. कार्ड की इस अनोखी शैली ने दिखा दिया कि शादी के कार्ड में सिर्फ आम भाषा ही नहीं, बल्कि स्थानीय रंग और मजा भी शामिल किया जा सकता है.