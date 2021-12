Viral Video: बच्चे को रौंदकर गुजरा ये गार्ड, गुस्साए लोगों ने कहा- मेरा बच्चा होता तो सिखा देता सबक

Gaurd Viral Video: टॉवर ऑफ लंदन (Tower of London) के चारों ओर कैप्चर किए गए एक वीडियो में एक क्वीन्स गार्ड (Queen’s Guard) को एक लड़के पर ऊपर रौंदकर गुजरते हुए दिखाया गया है जो उसके मार्चिंग पाथ के बीच में आया. एक बेनाम टिकटॉक यूजर (Tiktok User) द्वारा साझा की गई क्लिप अब वायरल (Viral Video) हो गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर देखा जा रहा है. चौंकाने वाली घटना ने नेटिज़न्स को तब हैरानी में डाला जब गार्ड्समैन बिना किसी दया भावना के बच्चे के ऊपर पैर रखकर गुजर गया. गार्ड के इस बिहैवियर से यूजर्स बेहद गुस्से में दिखाई दिए.

क्वीन्स गार्ड्स (Queen’s Guard) को ब्रिटिश शाही परिवार (British Royal Family) को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वे पूरे ब्रिटेन में शाही आवासों में तैनात हैं. वायरल हो रहे वीडियो में, दो गार्डमैन को टूरिस्ट से भरी सड़क पर मार्च करते देखा जा सकता है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि एक बच्चा गार्ड्समैन की राह में ठोकर खाता है. हालांकि, वे आगे बढ़ते हैं और एक गार्डमैन बच्चे पर लगभग कदम रखता है.

