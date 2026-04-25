'गेस्ट चले गए अब वापस रख लो', आइसक्रीम लौटाने पर दुकानदार ने कर दिया फनी रोस्ट! बोला- मेहमानों तक पहुंचा दो

यूं तो सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जिसे आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. कई बार रोजमर्रा के जिंदगी में से ही फनी मोमेंट बन जाते हैं जो लोगों को खूब पसंद आते हैं. इस दुकानदार के साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ. दरअसल, ग्राहक मेहमानों के लिए आइसक्रीम की 'कोन' लेकर गया था, लेकिन जब मेहमानों ने आइसक्रीम नहीं खाई तो अगले दिन वापस दुकान पर दे गया. इसके बाद दुकानदार ने वीडियो बनाकर जो बात कहीं, उसे सुन आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे.

इंस्टाग्राम पर @trendingdesh नाम के यूजर ने वीडियो शेयर किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान में बैठा शख्स अपनी आपबीती बता रहा है. दुकानदार ने आइसक्रीम के 2 कोन दिखाए और बताया कि एक ग्राहक ये आइसक्रीम रात 10 बजे खरीदकर ले गया था और सुबह वापस कर गया. दुकानदार ने आइसक्रीम वापस करने के पीछे का कारण बताया और अपनी सलाह भी दी. जितना मजेदार कारण आइसक्रीम लौटाने का था उससे भी मजेदार बात दुकानदार ने कह दी. आइए जानते हैं पूरी बात क्या थी.

इसलिए वापस की आइसक्रीम

दुकानदार का कहना है कि ग्राकर रात 10 बजे 45 रुपये की ये आइसक्रीम लेकर गया था और अब सुबह 9 बजे लौटाने आया है. ऐसे में दुकानदार ने जब ग्राहक से पूछा कि आप रात को लेकर गए और सुबह लौटा रहे हो, आइसक्रीम खाई क्यों नहीं? इसके बाद ग्राहक ने बताया कि उन्होंने आइसक्रीम मेहमानों के लिए ली थी. उन्होंने मेहमानों से आइसक्रीम खाने के लिए कहा लेकिन उन्होंने नहीं खाई और ग्राहक आइसक्रीम नहीं खाते हैं. ऐसे में वो रात वाली आइसक्रीम वापस करने आया है.

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दुकानदार ने मेहमानों को दी ये सलाह

दुकानदार ने बडे मजेदार अंदाज में खिंचाई करते हुए कहा कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप मेहमानों के लिए ले जा रहे हो तो अपने रिस्क पर लेकर जाओ, मेरे रिस्क पर क्यों लेकर जा रहे हो. दुकानदार का कहना है कि मेहमानों के सामने इंप्रेशन भी जमाना है और ना खाएं तो वापस भी करें. दुकानदार ने मानना है कि इन लोगों ने मेहमानों से सही से नहीं पूछा होगा. इसके बाद दुकानदार ने कहा कि जो भी मेहमान इनके घर गया था वो वापस आओ और आइसक्रीम खाकर जाओ. हालांकि आइसक्रीम पैक थी और रेगुलर ग्राहक आता रहते हैं इसलिए दुकानदार ने आइसक्रीम वापस ले ली.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.