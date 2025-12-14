ना राजा, ना शहंशाह… फिर भी सोने के सिंहासन पर परोसा गया शादी का खाना, वीडियो देख अमीर भी बोले– ये क्या था!

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेना राजा, ना शहंशाह… फिर भी सोने के सिंहासन पर परोसा गया शादी का खाना, वीडियो देख अमीर भी बोले– ये क्या था!

साउथ इंडियन शादी के वायरल वीडियो में मेहमान सोने जैसे सिंहासन पर बैठकर पारंपरिक भोजन करते दिखे. मोर डिज़ाइन वाली कुर्सियां और केले के पत्ते पर खाना परोसने का अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 14, 2025, 08:14 AM IST
शादियों में सजावट, खाना और मेहमानों की खातिरदारी हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो इन सबको पीछे छोड़ गया है. यह कोई आम शादी नहीं, बल्कि ऐसा नज़ारा है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं, “यह तो अमीरों को भी अमीरी सिखा देगा.” साउथ इंडियन शादी के इस सामुदायिक भोज में मेहमान सोने जैसे चमकते सिंहासन पर बैठकर खाना खाते नजर आए. पूरा माहौल किसी फिल्मी सेट या शाही दरबार जैसा लग रहा था. वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और लोग इस अनोखे इंतज़ाम की तारीफ करते नहीं थक रहे.

सोने जैसे सिंहासन पर बैठकर किया भोज 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के सामुदायिक भोज में मेहमानों के बैठने के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं. हर मेहमान को सोने जैसी चमक वाली कुर्सी दी गई है, जिसकी पीठ मोर के आकार की डिज़ाइन में बनी है. ये सिंहासन जैसी कुर्सियां पूरे पंडाल को शाही लुक दे रही हैं. कतार में बैठे मेहमान जब इन पर बैठकर खाना खाते हैं, तो दृश्य किसी ऐतिहासिक दरबार जैसा लगता है.

सादगी भरा खाना, लेकिन अंदाज़ पूरी तरह रॉयल

इतनी भव्य बैठने की व्यवस्था के बावजूद खाने में पूरी तरह परंपरा और सादगी नजर आती है. मेहमानों को केले के पत्ते पर पारंपरिक साउथ इंडियन भोजन परोसा जा रहा है. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. सोने जैसे सिंहासन और सादा पारंपरिक भोजन का यह मेल बताता है कि यह शादी दिखावे से ज्यादा संस्कृति और सम्मान पर आधारित है.

क्यों सोशल मीडिया पर हो रहा है वीडियो वायरल?

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे “शाही दरबार जैसा भोज” कहा तो किसी ने “सादगी के साथ शान” की मिसाल बताया. लोग कह रहे हैं कि सामुदायिक भोज को इस स्तर का सम्मान देना भारतीय मेहमाननवाजी की खूबसूरती दिखाता है. यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

 

मोर डिज़ाइन बना सबसे बड़ा आकर्षण 

इस पूरे आयोजन में सबसे ज्यादा ध्यान मोर के आकार की सुनहरी बैकरेस्ट ने खींचा. रोशनी में चमकते ये मोर न सिर्फ भव्यता का एहसास कराते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति में मोर के महत्व को भी दर्शाते हैं. यही रचनात्मकता इस शादी को अलग बनाती है. वीडियो यह साबित करता है कि परंपरा, सम्मान और कल्पनाशीलता मिल जाएं, तो एक साधारण भोज भी यादगार बन सकता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

South Indian wedding feastlavish wedding video

