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60 सेकंड में गटक गया सवा किलो शहद! कारनामा देख दुनिया रह गई दंग, गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड

Guinness World Record: जर्मनी के रहने वाले आंद्रे ऑर्टोल्फ ने फिर एक बार खाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इस बार उन्होंने एक मिनट में सबसे ज्यादा शहद खाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने मात्र एक मिनट में 1273 ग्राम शहद खाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. यह रिकॉर्ड पुराना है लेकिन इसका वीडियो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पेज पर अब वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 08, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:16 AM IST
60 सेकंड में गटक गया सवा किलो शहद! कारनामा देख दुनिया रह गई दंग, गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड
Image Credit: Image credit: instagram/@guinnessworldrecords

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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