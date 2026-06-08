/60 सेकंड में गटक गया सवा किलो शहद! कारनामा देख दुनिया रह गई दंग, गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड

यह कमाल जर्मनी के रहने वाले स्पीड ईटिंग चैंपियन आंद्रे ऑर्टोल्फ ने किया है. उन्होंने 26 जुलाई 2025 को जर्मनी के आग्सबर्ग शहर में आयोजित एक इवेंट के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया था. आंद्रे ने सिर्फ एक मिनट में पूरे 1273 ग्राम यानी करीब 1.273 किलो शहद खा लिया था. यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल भी है. क्योंकि शहद बहुत गाढ़ा, चिपचिपा और मीठा होता है, जिसे इतनी तेजी से खाना आम इंसान के लिए लगभग असंभव है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही आंद्रे को दुनिया का सबसे तेज शहद खाने वाला इंसान कहा जा रहा है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने आधिकारिक पेज पर इसका वीडियो भी जारी किया है.