/60 सेकंड में गटक गया सवा किलो शहद! कारनामा देख दुनिया रह गई दंग, गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड

Guinness World Record: दुनिया में हर दिन अजीबो गरीब रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाते. ऐसा ही एक नया रिकॉर्ड जर्मनी से सामने आया है, जहां एक शख्स ने सिर्फ 60 सेकंड में 1 किलो से ज्यादा शहद खाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. यह रिकॉर्ड न सिर्फ अनोखा है, बल्कि इतना चौंकाने वाला भी है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर तरह तरह की कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने उसे ह्यूमन बी कहा तो किसी ने मजाक में लिखा कि अब भालू भी चुनौती लेने आ जाएंगे.
यह कमाल जर्मनी के रहने वाले स्पीड ईटिंग चैंपियन आंद्रे ऑर्टोल्फ ने किया है. उन्होंने 26 जुलाई 2025 को जर्मनी के आग्सबर्ग शहर में आयोजित एक इवेंट के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया था. आंद्रे ने सिर्फ एक मिनट में पूरे 1273 ग्राम यानी करीब 1.273 किलो शहद खा लिया था. यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल भी है. क्योंकि शहद बहुत गाढ़ा, चिपचिपा और मीठा होता है, जिसे इतनी तेजी से खाना आम इंसान के लिए लगभग असंभव है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही आंद्रे को दुनिया का सबसे तेज शहद खाने वाला इंसान कहा जा रहा है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने आधिकारिक पेज पर इसका वीडियो भी जारी किया है.
जानकारों के अनुसार, 1273 ग्राम शहद में लगभग 4000 कैलोरी से ज्यादा शुगर मौजूद होती है. इतनी मात्रा एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक दिन में भी बहुत ज्यादा मानी जाती है, लेकिन आंद्रे ने इसे सिर्फ 60 सेकंड में खत्म कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह बिना रुके लगातार शहद खाते जा रहे हैं, मानो यह कोई आसान काम हो. उनके चेहरे पर पूरी फोकस और स्पीड नजर आती है, जबकि आसपास मौजूद लोग भी हैरान होकर यह नजारा देख रहे थे.
आंद्रे ऑर्टोल्फ कोई पहली बार रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं. वह पहले भी कई स्पीड ईटिंग और ड्रिंकिंग रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि इस तरह के रिकॉर्ड बनाने के लिए वह खास ट्रेनिंग लेते हैं. इसमें पेट की क्षमता बढ़ाना, सांस लेने की तकनीक पर काम करना और तेजी से खाने की प्रैक्टिस शामिल होती है. उनका कहना है कि यह सब सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की तरह है, जिसमें लगातार मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती है.
रिकॉर्ड बनाने के बाद आंद्रे काफी खुश नजर आए, लेकिन शहद की इतनी बड़ी मात्रा खाने के बाद उनका चेहरा और कपड़े पूरी तरह चिपचिपे हो गए थे. आसपास मौजूद टीम को भी उन्हें साफ करने में काफी मेहनत करनी पड़ी. गिनीज टीम ने बताया कि रिकॉर्ड बनाने के दौरान सभी नियमों का पालन किया गया था. शहद को कमरे के सामान्य तापमान पर रखा गया था और आंद्रे ने इसे बिना किसी बाहरी मदद के खाया.
हालांकि यह रिकॉर्ड जितना मजेदार दिखता है, उतना ही यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी है. डॉक्टरों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में शहद का सेवन हमारे शरीर पर भारी असर डाल सकता है. इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, पेट की समस्याएं हो सकती हैं और दांतों पर भी बुरा असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि ऐसे चैलेंज को आम लोगों को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए.
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी. एक यूजर ने लिखा कि ये इंसान है या मधुमक्खी का अवतार. दूसरे ने कहा कि अब भालू भी इनसे डरने लगेंगे. वहीं कुछ लोगों ने उनकी स्पीड और कंट्रोल की तारीफ भी की.
आंद्रे ऑर्टोल्फ का यह रिकॉर्ड स्पीड ईटिंग की दुनिया में एक नया मील का पत्थर माना जा रहा है. इससे पहले भी कई फूड आइटम्स में रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन शहद जैसी गाढ़ी और चिपचिपी चीज को इतनी तेजी से खाना बेहद मुश्किल माना जाता है. आंद्रे का कहना है कि हर नया रिकॉर्ड उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है. अब उनके फैंस भी इंतजार कर रहे हैं कि वह अगला कौन सा हैरान करने वाला रिकॉर्ड बनाएंगे.