17वीं बार Guniness World Record... 432 KG के पिलर को 80 सेकंड तक थामा, भारत के 'स्टीलमैन' ने वाघा बॉर्डर पर रचा इतिहास

Guniness World Record: दुनिया में ताकत के कई रिकॉर्ड बन चुके हैं, लेकिन इस बार जो कारनामा हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया. एक पहलवान ने 80 सेकंड तक भारीभरकम हरक्यूलिस पिलर को थामकर अपना 17वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए करीब 22,000 लोग मौजूद थे, जिन्होंने उसकी हिम्मत और ताकत को देख तालियां बजाईं. यह रिकॉर्ड सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि अद्भुत सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ता का भी सबूत है. ऐसा नजारा देखने वालों के लिए जीवनभर यादगार बन गया.

22 हजार लोगों ने देखा कारनामा

इस रोमांचक पल को देखने के लिए लगभग 22,000 लोग मौजूद थे. कार्यक्रम में मेजर जनरल कार्तिक सी. शेषाद्रि (GOC 15 इन्फ डिव), एस. एस. चंदेल (DIG) और विशाल सिंह (कमांडेंट) जैसी हस्तियां भी मौजूद थीं। जैसे ही विस्पी ने रिकॉर्ड बनाया, पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा.

भारत का नाम किया रोशन

विस्पी खारड़ी जिन्हें ‘स्टीलमैन ऑफ इंडिया’ कहा जाता है, अपनी ताकत और हौसले के लिए मशहूर हैं. उन्होंने पहले भी कई बार विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और हर बार कुछ नया कर दिखाया है. उनका कहना है कि उनके लिए रिकॉर्ड बनाना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत का नाम दुनिया में रोशन करने का तरीका है. हाल ही में बनाया गया उनका 17वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी सोच का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि असली जीत तभी है जब देश को गर्व महसूस हो, विस्पी का जज्बा युवाओं के लिए मोटिवेशन है कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तस्वीर

कार्यक्रम की तस्वीरें BSF इंडिया और विस्पी खारड़ी के इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर की गईं, जहां लोगों ने उन्हें खूब बधाई दी. उनकी मेहनत, सहनशक्ति और हिम्मत ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय किसी भी चुनौती को मात देने की ताकत रखते हैं. इसे देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, 'क्या मिलता है इस से इनको कितना फायदा हुआ. इनको शरहद पर रखो मिसाइल उठा के रखने के लिए.' एक अन्य यूजर ने लिखा, "जय हिंद भाई." एक अन्य यूजर ने लिखा, "जलवा है भाई का."