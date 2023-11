ये है 38 दांत वाली महिला, जैसे ही लोगों को पता चला तो सोच में पड़ गए; बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

Guinness World Record: भारत की एक 26 वर्षीय महिला ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. कल्पना बालन नाम की महिला के मुंह में 38 दांत हैं और यह एक महिला के मुंह में सबसे ज्यादा दांतों का रिकॉर्ड है. कल्पना के मुंह में 4 अतिरिक्त जबड़े के दांत और 2 अतिरिक्त ऊपरी जबड़े के दांत हैं. कल्पना के मुंह में ये अतिरिक्त दांत धीरे-धीरे एक-एक करके निकल आए थे. हालांकि इन अतिरिक्त दांतों की वजह से खाने में थोड़ी परेशानी होती थी क्योंकि खाना अक्सर दांतों के बीच फंस जाता था. जब कल्पना के माता-पिता को दांतों के इस अतिरिक्त सेट के बारे में पता चला तो वे चौंक गए और उन्होंने उसे निकलवाने की सलाह दी.

ज्यादा दांतों के होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

कल्पना के डेंटिस्ट ने सुझाव दिया कि वह तब तक इंतजार करे जब तक कि दांत पूरी तरह से बाहर न आ जाए क्योंकि उन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता है. कल्पना ने फैसला किया कि वह दांतों को ही रख लेगी क्योंकि वह प्रक्रिया से गुजरने से डरती थी. यह उपलब्धि हासिल करने के बाद कल्पना बालन ने कहा, "मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब पाकर बहुत खुशी हुई है. यह मेरी जीवन भर की उपलब्धि है." कल्पना बालन भविष्य में अपना रिकॉर्ड बढ़ा सकती हैं क्योंकि उनके दो दांत अभी भी नहीं निकले हैं. इस खिताब के लिए पुरुष रिकॉर्ड धारक कनाडा के एवानो मेलोन हैं, उनके कुल 41 दांत हैं.

Kalpana Balan from India has six more teeth than the average human.

Read more by clicking the picture

— Guinness World Records (@GWR) November 20, 2023