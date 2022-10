Guinness Book: 'सप्ताह का ये दिन होता है सबसे खराब' गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किया दर्ज!

Guinness Book Of World Records: किसी भी काम को करने पहले से पहले खासकर भारत के लोग यह जरूर सोचते हैं कि कौन सा दिन इसके लिए सबसे सही दिन रहेगा. कोई सोमवार तो कोई गुरुवार या फिर किसी अन्य दिन को सबसे बढ़िया मानकर अपना काम शुरू कर देते हैं. लेकिन हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉर्ड बुक ने सप्ताह के ऐसे दिन को दर्ज किया है जो सबसे खराब दिन है.

बताया- सोमवार सबसे खराब दिन

दरअसल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सोमवार को ही एक ट्वीट करते हुए लोगों को चौंका दिया और बताया कि सप्ताह का सबसे खराब दिन कौनसा है. अपने ट्वीट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लिखा कि हम आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह के सबसे खराब दिन का रिकॉर्ड दे रहे हैं. इसके बाद फिर तो लोग कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या हुआ.

गिनीज बुक ने क्यों बताया ऐसा?

असल में सोमवार का नंबर शनिवार और रविवार के बाद आता है मतलब दो छुट्टियों के बाद आता है. इस दिन लोग दफ्तर या अन्य काम की जगहों पर जाने में आलस्य फील करते हैं. इतना ही नहीं कई बार सोशल मीडिया पर लोग लिख भी देते हैं कि सोमवार का दिन सबसे खराब होता है. इसी को ध्यान में रखकर गिनीज बुक ने ऐसा लिखा दिया.

लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं

इस ट्वीट के बाद दुनियाभर के ट्विटर यूजर इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि गिनीज बुक ने बिलकुल सही दिन बताया कि वह दिन कौन सा है. वहीं कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि गिनीज बुक ने बिलकुल लोगों की नब्ज पकड़ ली. हालांकि बता दें कि गिनीज बुक ने यह ट्वीट महज मजाक में किया है और लोग इससे सहमत भी नजर आ रहे हैं.

we're officially giving monday the record of the worst day of the week

— Guinness World Records (@GWR) October 17, 2022