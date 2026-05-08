30 साल और 24 फीट लंबे नाखून, काटने के लिए मंगवानी पड़ी इलेक्ट्रिक आरी! जानें क्यों फूट-फूटकर रो पड़ी महिला

Ayanna Williams World Record Nails: दुनिया में कई लोग अपने अजीब शौक की वजह से चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन अमेरिका की रहने वाली अयाना विलियम्स की कहानी सबसे अलग है. उन्होंने अपने हाथों के नाखून करीब 30 साल तक नहीं काटे. जिसके बाद इतने लंबे नाखूनों की वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगी. अब सालों बाद जब उन्होंने अपने नाखून कटवाए, तो वह पल बेहद भावुक बन गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है.

कौन हैं अयाना विलियम्स?

अयाना विलियम्स अमेरिका के टेक्सास की रहने वाली हैं. उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में अपने नाखून बढ़ाने शुरू किए थे. धीरे-धीरे यह उनका जुनून बन गया. समय बीतता गया और उनके नाखून लगातार लंबे होते गए. आखिरकार साल 2017 में उन्हें दुनिया की सबसे लंबे नाखून रखने वाली महिला का रिकॉर्ड मिला. उस समय उनके नाखूनों की कुल लंबाई करीब 19 फीट थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और लंबाई 24 फीट से भी ज्यादा पहुंच गई.

नाखून संभालना बन गया था बड़ा काम

इतने लंबे नाखून रखना आसान नहीं था. अयाना को रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम करने में भी काफी परेशानी होती थी. वह ठीक से बर्तन नहीं धो पाती थीं, बिस्तर की चादर बदलना मुश्किल था और दरवाजा खोलते समय भी उन्हें बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी. कई बार उन्हें अपने हाथों को बचाने के लिए हर कदम सोच-समझकर उठाना पड़ता था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनको सिर्फ नेल पॉलिश लगाने में ही कई घंटे लग जाते थे. शुरुआत में उन्हें दो बोतल नेल पॉलिश चाहिए होती थीं, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर तीन से चार बोतल तक पहुंच गई. पूरा मैनीक्योर करने में कई दिन लग जाते थे.

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आखिर क्यों लिया नाखून काटने का फैसला?

करीब तीन दशक तक नाखून बढ़ाने के बाद अयाना ने फैसला लिया कि अब उन्हें नई जिंदगी शुरू करनी है. उन्होंने टेक्सास के एक डर्मेटोलॉजी सेंटर में जाकर अपने नाखून कटवाए. डॉक्टर ने इलेक्ट्रिक रोटरी टूल की मदद से उनके लंबे नाखून काटे. यह पल उनके लिए काफी भावुक था क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक इन्हें अपनी पहचान की तरह संभालकर रखा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि नाखून कटते समय अयाना भावुक हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने नाखूनों को जरूर मिस करेंगी, लेकिन अब वह खुलकर जिंदगी जीना चाहती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नाखून उनकी पहचान नहीं हैं, बल्कि उन्होंने खुद अपनी पहचान बनाई है.

बच्चों को सुनाती थीं मजेदार बात

अयाना ने बताया कि जब बच्चे उनके पास आकर पूछते थे कि क्या ये असली नाखून हैं, तो वह मुस्कुराकर जवाब देती थीं. फिर बच्चों से उनकी उम्र पूछतीं और कहतीं कि उनके नाखून तो उनसे भी ज्यादा पुराने हैं. यही वजह थी कि लोग उन्हें देखकर हैरान भी होते थे और प्रेरित भी. उनके नाखून अब अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित रिप्ले म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें. अयाना का कहना है कि यह उनके जीवन की सबसे खास उपलब्धियों में से एक है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

अब उनका यही पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोग उनके धैर्य की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ यह सोचकर हैरान हैं कि आखिर कोई इतने लंबे नाखूनों के साथ इतने साल कैसे रह सकता है. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जबरदस्त धैर्य और समर्पण की मिसाल है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इतने लंबे नाखून देखकर ही डर लगने लगता है.

अब शुरू की नई जिंदगी

नाखून कटवाने के बाद अयाना अब सामान्य जिंदगी जी रही हैं. हालांकि उन्हें आज भी लंबे नाखून पसंद हैं, लेकिन अब वह पहले जैसी लंबाई तक उन्हें नहीं बढ़ाना चाहतीं. उनका कहना है कि जिंदगी में बदलाव जरूरी होता है और कभी-कभी पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा फैसला साबित होता है.

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