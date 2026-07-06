/शेर ने जकड़ लिया पैर, चरवाहा मांगता रहा जान की भीख; लोग बनाते रहे Video! रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना

Gujarat Lion Attack Video: गुजरात के भावनगर जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. पलिताना तालुका के गरजिया गांव में सोमवार की सुबह एक जंगली शेर ने घर में घुसकर एक चरवाहे पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे शेर ने चरवाहे को जमीन पर दबोच रखा है और वो शख्स अपनी जान की भीख मांगते हुए शेर की पीठ को सहला रहा है. इस पूरी घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया.
सुबह के करीब 8:30 बजे थे, जब गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले चरवाहे कालूभाई बोघाभाई गामरा अपने घर पर थे. तभी अचानक तीन खूंखार शेर उनके रिहायशी इलाके में दाखिल हो गए. इससे पहले कि कालूभाई कुछ समझ पाते, एक शेर ने उन पर सीधा हमला बोल दिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया.
जान बचाने के लिए शेर को सहलाया
सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह बेहद विचलित करने वाला है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शेर ने कालूभाई के पैर को अपने जबड़े और पंजों से बुरी तरह जकड़ रखा है और लगातार दहाड़ रहा है. मौत को बिल्कुल सामने देखकर कालूभाई ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने तड़पने के बजाय बहुत ही अजीब लेकिन बहादुरी भरा तरीका अपनाया. वह शेर को शांत करने के लिए उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगे. वह ऐसा करके शेर के गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि शेर उन्हें जिंदा छोड़ दे.
માલધારી ઉપર સિંહણનો હુમલો!
ભાવનગરના પાલિતાણામાં માલધારી પરિવાર ઉપર સિંહણના હુમલાનો વિડીયો સામે આવ્યો.
અડધા કલાક સુધી માલધારી ભાઈને પકડી રાખ્યા હતા. એ બાદ ઇજાગ્રસ્તને સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા. pic.twitter.com/ZOoYaMEkfd
— Sagar Patoliya (@kathiyawadiii) July 6, 2026
ग्रामीणों ने बरसाए पत्थर
कालूभाई की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए. उन्होंने लाठी-डंडे और चिल्लाने की आवाजें निकालकर शेर को डराने की कोशिश की. जब शेर ने कालूभाई को नहीं छोड़ा, तो लोगों ने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. पत्थरों की मार और लोगों के भारी शोर-शराबे के बाद आखिरकार शेर कालूभाई को छोड़कर वहां से भागा. इस हमले में कालूभाई के शरीर से काफी खून बह चुका था और वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें तुरंत पलिताना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इस घटना के बाद से गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. स्थानीय पंचायत सदस्य चेतन डाभी और सरपंच के पति सवजीभाई ने वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 20 दिनों में इलाके में शेर के हमले की यह चौथी घटना है. गांव वालों का कहना है कि पिछले 5 सालों से इस इलाके में शेरों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे ग्रामीणों और उनके मवेशियों की जान हमेशा खतरे में रहती है.