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शेर ने जकड़ लिया पैर, चरवाहा मांगता रहा जान की भीख; लोग बनाते रहे Video! रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना

गुजरात के भावनगर जिले में एक शेर ने चरवाहे पर जानलेवा हमला कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खौफनाक वीडियो में चरवाहा जान बचाने के लिए शेर को सहलाता दिख रहा है. पिछले 20 दिनों में यह चौथी घटना है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 06, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:37 PM IST
शेर ने जकड़ लिया पैर, चरवाहा मांगता रहा जान की भीख; लोग बनाते रहे Video! रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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