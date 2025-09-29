गुजरात के गरबा इवेंट में NRI कपल ने किया ऐसा कारनामा कि मच गया बवाल, वीडियो देख लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

Gujarat garba event: नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाता है। देवी दुर्गा की आराधना के इस पर्व पर लोग गरबा और डांडिया के जरिए खुशी जाहिर करते हैं. लेकिन इस बार वडोदरा के मशहूर यूनाइटेड वे गरबा स्थल पर एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने भक्तिमय माहौल को विवाद में बदल दिया. दरअसल, एक NRI कपल का किस करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद आयोजन समिति से लेकर आम लोग तक भड़क उठे. कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की.

गरबा में सबके सामने किया Kiss

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मंजलपुर के प्रतीक पटेल अपनी पत्नी को गोद में उठाकर स्टेज जैसे माहौल में किस कर रहे हैं. इस दौरान वहां मौजूद सैकड़ों लोग सब कुछ देखते रह गए. जानकारी के मुताबिक, कपल मूल रूप से वडोदरा और आनंद का रहने वाला है, लेकिन पिछले 16 साल से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रह रहा है. दोनों की शादी को लंबा समय हो चुका है और इनके दो बच्चे भी हैं. घटना के बाद कपल को लेकर पुलिस तक शिकायत पहुंची और फिर उन्हें अटलाद्रा पुलिस थाने बुलाया गया.

पुलिस इंस्पेक्टर के अनुसार, दंपती ने लिखित में माफी मांगी और स्वीकार किया कि गरबा स्थल पर इस तरह का व्यवहार अनुचित था, क्योंकि नवरात्रि के दौरान यह जगह पवित्र मानी जाती है. उन्होंने साफ कहा कि यह गलती उनसे अनजाने में हो गई और आगे से ऐसा न करने का वादा किया. इसके बाद दोनों वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए। इस बीच, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष तारक पटेल ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गरबा की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है और कपल्स को यहां आकर शालीनता से पेश आना चाहिए.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर भी इस किस वीडियो को लेकर जमकर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने इसे ‘भक्ति और भोग का मिलन’ बताते हुए आपत्ति जताई, तो कुछ ने मज़ाक उड़ाते हुए लिखा कि "यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान कंडोम की डिमांड बढ़ जाती है." हालांकि, कई यूज़र्स ने कपल का बचाव भी किया और कहा कि यह बस एक छोटा-सा प्यार जताने का इशारा था, न कि कोई अश्लील हरकत. एक ने लिखा, “Ridiculous. ये बस एक प्यारा सा पेक था, इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया?” वहीं कुछ ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों को हर बात में विवाद खड़ा करने की आदत पड़ चुकी है. कुल मिलाकर, यह घटना नवरात्रि के पावन माहौल में चर्चा का बड़ा कारण बन गई है.