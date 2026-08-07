Gujarat mysterious well: 18 फीट तक लबालब भरा रहस्यमयी कुआं, सतह पर अपने आप हिल रहा पानी; दहशत में लोग

Gujarat Morbi Haunted Well: गुजरात के मोरबी जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां वीरपारदा गांव में बने एक कुएं का पानी अचानक अपने आप हिलने और उछलने लगा है. पानी का यह 'नाच' देखकर गांव वाले खौफ में आ गए और कुएं के पास लोगों का तांता लग गया. कोई इसे अंधविश्वास से जोड़ रहा है तो कोई बड़े भूकंप का डर जता रहा है. लेकिन क्या है इस रहस्यमयी घटना के पीछे का असली सच.
गुजरात के मोरबी तालुका के वीरपारदा गांव में रहने वाले किसान प्रांजीवनभाई सरदिया के खेत में हाल ही में एक नया कुआं बनाया गया था. बारिश के इस मौसम में यह कुआं पानी से पूरा भर चुका है. रविवार और सोमवार को अचानक कुएं का पानी अपने आप तेजी से हिलने और उछलने लगा. मंगलवार को पानी शांत हुआ, लेकिन बुधवार शाम को फिर से इसमें रहस्यमयी लहरें उठने लगीं. इसे देखने के लिए आसपास के गांवों से लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.
हाइवे पर लगा जाम, देखने पहुंचे हजारों लोग
यह घटना जैसे ही गांव में फैली, देखते ही देखते वहां लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा हो गया. गांव वाले ही नहीं बल्कि हाइवे से गुजरने वाले राहगीर भी गाड़ियां रोक-रोककर इस अनोखे और डरावने मंजर को देखने लगे. कुएं में लगातार उठती लहरों और बुलबुलों को देखकर कुछ लोग इसे किसी अदृश्य ताकत या चमत्कार से जोड़कर देखने लगे, तो कई लोगों के मन में भूकंप आने का खौफ बैठ गया.
After heavy rain, Well water continues to oscillate in Gujarat's Morbi village; Collector orders an investigation. pic.twitter.com/J0Ba31gH7X
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) August 6, 2026
मोरबी एक ऐसा इलाका है जहां अतीत में बड़े भूकंप आ चुके हैं. इसी वजह से गांव के बुजुर्गों और स्थानीय निवासियों को लगा कि यह हलचल जमीन के अंदर किसी बड़ी तबाही का संकेत है. 5 दिनों से लगातार रुक-रुककर हो रही इस हलचल ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी थी और लोग किसी बड़े खतरे की आशंका से सहमे हुए थे.
वैज्ञानिकों और जियोलॉजिस्ट ने खोला सच
मामले की गंभीरता को देखते हुए जियोलॉजी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, जियोलॉजिस्ट जगदीश वाधेर ने बताया कि यह कोई भूत-प्रेत या भूकंपीय गतिविधि नहीं है. भारी बारिश के कारण जमीन के अंदर 'ग्राउंडवॉटर रिचार्ज' हो रहा है. पानी भर जाने की वजह से नीचे फंसी हुई हवा प्रेशर के साथ बाहर निकल रही है. साथ ही, कुआं सड़क के किनारे है जहां हवा का तेज बहाव है, जिससे पानी उछल रहा है.
जिला कलेक्टर की लोगों से अपील
मोरबी के जिला कलेक्टर स्वप्निल खरे ने स्पष्ट किया कि कुएं के पानी के नीचे फंसी हवा के रिलीज होने के कारण यह हलचल हो रही है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा, "लोग किसी भी तरह की अफवाहों या डर फैलाने वाली खबरों पर भरोसा न करें. स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है."
सीस्मोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुहर
जियोलॉजिस्ट जगदीश वाधेर ने आगे बताया कि इस घटना के बाद गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) से भी सलाह ली गई. ISR ने पुष्टि की है कि क्षेत्र में कोई एक्टिव फॉल्ट लाइन या सिस्मिक एक्टिविटी दर्ज नहीं की गई है. अब भूजल विभाग की एक फाइनल टीम जल्द ही वहां का दौरा करेगी, लेकिन फिलहाल यह पूरी तरह से एक नेचुरल साइंटिफिक प्रोसेस है.