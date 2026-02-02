Non Vegetarian Population: न गुजरात, न ही राजस्थान… देश के इस राज्य में खाया जाता है सबसे ज्यादा मांस, आंकड़े कर देंगे हैरान

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेNon Vegetarian Population: न गुजरात, न ही राजस्थान… देश के इस राज्य में खाया जाता है सबसे ज्यादा मांस, आंकड़े कर देंगे हैरान

Non Vegetarian Population: नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि भारत में शाकाहारी नहीं, बल्कि नॉन वेजिटेरियन आबादी ज्यादा है. उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में सबसे ज्यादा मांस खाया जाता है, जबकि रोजाना नॉनवेज खाने वाले लोग बहुत कम हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:11 PM IST
भारत में खाने को लेकर बहस नई नहीं है. कहीं शाकाहार को परंपरा और संस्कार से जोड़ा जाता है, तो कहीं मांसाहार को ताकत और स्वाद का प्रतीक माना जाता है. आम धारणा यही रहती है कि देश में शाकाहारी लोग ज्यादा हैं और नॉन वेजिटेरियन खाना कुछ इलाकों तक ही सीमित है. लेकिन जब सरकारी आंकड़े सामने आते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है. ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में मांस खाने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है, भले ही वे रोजाना न खाते हों. राज्यों, वर्गों और समय के साथ खाने की आदतों में बड़ा बदलाव दिखता है. आंकड़ों की यह सच्चाई न सिर्फ आम सोच को चुनौती देती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारत का फूड पैटर्न जितना सरल दिखता है, असल में उतना है नहीं.

ज्यादातर राज्यों में नॉन वेजिटेरियन आबादी हावी

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, भारत के सिर्फ तीन राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्यों में नॉन वेजिटेरियन खाना खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है. खासतौर पर पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और तटीय इलाकों में यह हिस्सा बेहद ऊंचा है. उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में नॉन वेजिटेरियन आबादी 99 से 100 प्रतिशत के बीच पहुंच जाती है. वहीं दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी 95 प्रतिशत से ज्यादा लोग मांसाहार करते हैं. इसके उलट उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में यह प्रतिशत कम जरूर है, लेकिन वहां भी 40 से 55 प्रतिशत लोग नॉन वेजिटेरियन हैं. इससे साफ होता है कि शाकाहार सांस्कृतिक रूप से भले ही प्रमुख दिखे, लेकिन पूरे देश में यह मुख्य खाने की आदत नहीं है.

समय के साथ बढ़ी मांसाहार करने वालों की संख्या

पिछले बीस सालों में भारत में नॉन वेजिटेरियन लोगों का अनुपात लगातार बढ़ा है. आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों में यह हिस्सा 2006 में करीब 80 प्रतिशत था, जो 2016 में बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया. इसके बाद 2021 तक यह आंकड़ा 87 प्रतिशत तक पहुंच गया. महिलाओं में भी यही रुझान दिखता है. 2006 में जहां 71 प्रतिशत महिलाएं नॉन वेजिटेरियन थीं, वहीं 2016 में यह संख्या 73 प्रतिशत और 2021 में 75 प्रतिशत हो गई. यानी समय के साथ मांसाहार को लेकर झिझक कम हुई है और ज्यादा लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करने लगे हैं, भले ही सीमित मात्रा में ही क्यों न हो.

अमीरी-गरीबी से जुड़ा है खाने का पैटर्न

आंकड़ों में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आता है, और वह है दौलत के आधार पर खाने की आदतों का फर्क. सबसे गरीब वर्ग की महिलाओं में करीब 83 प्रतिशत नॉन वेजिटेरियन हैं, जबकि जैसे-जैसे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, यह प्रतिशत घटता चला जाता है. सबसे अमीर महिलाओं में यह आंकड़ा करीब 64 प्रतिशत रह जाता है. पुरुषों में भी यही ट्रेंड दिखता है. सबसे गरीब पुरुषों में लगभग 92 प्रतिशत नॉन वेजिटेरियन हैं, जबकि सबसे अमीर पुरुषों में यह संख्या 79 प्रतिशत के आसपास है. यह बताता है कि आय बढ़ने के साथ शाकाहार की ओर झुकाव बढ़ता है, खासकर महिलाओं में.

रोज नहीं, कभी-कभार ही खाया जाता है नॉन वेज

हालांकि नॉन वेजिटेरियन लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी रोज मांस खाते हैं. आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ 2.5 प्रतिशत लोग ही रोजाना चिकन या मांस खाते हैं. इसके मुकाबले 44.7 प्रतिशत लोग कभी-कभी ही नॉनवेज खाते हैं. अंडों के मामले में भी यही स्थिति है. सिर्फ 7.9 प्रतिशत लोग रोज अंडे खाते हैं, जबकि 34.6 प्रतिशत लोग इसे कभी-कभी खाते हैं. मछली का सेवन भी सीमित ही है. रोज मछली खाने वालों की संख्या 8.4 प्रतिशत है, जबकि 43.4 प्रतिशत लोग इसे कभी-कभार खाते हैं. यानी भारत में नॉन वेजिटेरियन ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे संतुलित और सीमित मात्रा में ही खाते हैं. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Non Vegetarian Population

