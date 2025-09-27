Advertisement
trendingNow12938484
Hindi Newsजरा हटके

5 बच्चों की जान बचाकर खुद मौत को गले लगाया! रेल पटरी पर इस महिला का बलिदान देखकर हर कोई रो पड़ा!

Gujarat News: गुजरात के सिद्धपुर में गीताबेन ठाकोर ने पांच बच्चों की जान बचाई, लेकिन खुद ट्रेन की चपेट में आकर चल बसीं. घटना ने लोगों को भावुक किया. अब अंडरपास निर्माण से भविष्य में सुरक्षा बढ़ाने की योजना है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 बच्चों की जान बचाकर खुद मौत को गले लगाया! रेल पटरी पर इस महिला का बलिदान देखकर हर कोई रो पड़ा!

Gujarat train accident: गुजरात के सिद्धपुर (पाटण) में गुरुवार दोपहर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां स्थानीय निवासी गीताबेन भरती ठाकोर (35) ने रेल पटरी पार कर रहे पांच स्कूली बच्चों की जान बचाई, लेकिन खुद ट्रेन की चपेट में आकर चल बसीं. उनका यह साहस और बलिदान देखकर हर कोई भावुक हो उठा. घटना स्थल पर ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं होने की वजह से यह हादसा और भी भयावह बन गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गीताबेन ने बच्चों को सुरक्षित पार करवाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और उनका यह साहस हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया.

बचाव का नायाब तरीका

प्रत्यक्षदर्शी अरविंदजी ठाकोर ने बताया कि गीताबेन अपने दो बच्चों को लेकर लौट रहीं थीं, तभी देखा कि ट्रेन तेजी से आ रही है. उन्होंने पहले अपने बच्चों को सुरक्षित पार कराया और फिर देखा कि पीछे तीन अन्य स्कूली बच्चे ट्रेन को नहीं देख पा रहे हैं. गीताबेन तुरंत दौड़ीं और तीनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया. लेकिन इस प्रयास के दौरान उनकी साड़ी का हिस्सा पटरी में फंस गया और उसे निकालने से पहले ही ट्रेन उनकी चपेट में आ गई. उनका यह साहस और मातृत्व की भावना लोगों को रोने पर मजबूर कर गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें; Ravana Dahan: कहीं रावण का ससुराल, कहीं वंशज! देश के इन जगहों पर होती है रावण की पूजा, जानें...
 

स्थानीय प्रतिक्रिया और दुःख

घटना के बाद सिद्धपुर में भारी शोक का माहौल है. स्थानीय लोग गीताबेन की बहादुरी और उनके बलिदान की सराहना कर रहे हैं. बच्चों के माता-पिता और स्कूल प्रशासन ने भी उनकी वीरता को याद किया. सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और लोग गीताबेन की साहसिक कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं. हर कोई इस बात से हैरान और भावुक है कि किसी ने अपनी जान की परवाह किए बिना पांच बच्चों की जान बचाई.

अंडरपास निर्माण की पहल

स्थानीय निकाय पार्षद अंकुर मारफतिया ने बताया कि सिद्धपुर में अंडरपास का निर्माण स्वीकृत हो गया है. नपा के मुख्य अधिकारी कृपेश पटेल ने कहा कि यह घटना गंभीर है और पालिका जल्द से जल्द काम शुरू करेगी. जिस इलाके में यह दुर्घटना हुई, वहां लोग मजबूरन रेल पटरियां पार करते हैं. अंडरपास बन जाने से आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा और बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Gujarat news

Trending news

साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
;