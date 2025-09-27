5 बच्चों की जान बचाकर खुद मौत को गले लगाया! रेल पटरी पर इस महिला का बलिदान देखकर हर कोई रो पड़ा!

Gujarat train accident: गुजरात के सिद्धपुर (पाटण) में गुरुवार दोपहर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां स्थानीय निवासी गीताबेन भरती ठाकोर (35) ने रेल पटरी पार कर रहे पांच स्कूली बच्चों की जान बचाई, लेकिन खुद ट्रेन की चपेट में आकर चल बसीं. उनका यह साहस और बलिदान देखकर हर कोई भावुक हो उठा. घटना स्थल पर ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं होने की वजह से यह हादसा और भी भयावह बन गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गीताबेन ने बच्चों को सुरक्षित पार करवाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और उनका यह साहस हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया.

बचाव का नायाब तरीका

प्रत्यक्षदर्शी अरविंदजी ठाकोर ने बताया कि गीताबेन अपने दो बच्चों को लेकर लौट रहीं थीं, तभी देखा कि ट्रेन तेजी से आ रही है. उन्होंने पहले अपने बच्चों को सुरक्षित पार कराया और फिर देखा कि पीछे तीन अन्य स्कूली बच्चे ट्रेन को नहीं देख पा रहे हैं. गीताबेन तुरंत दौड़ीं और तीनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया. लेकिन इस प्रयास के दौरान उनकी साड़ी का हिस्सा पटरी में फंस गया और उसे निकालने से पहले ही ट्रेन उनकी चपेट में आ गई. उनका यह साहस और मातृत्व की भावना लोगों को रोने पर मजबूर कर गई.

स्थानीय प्रतिक्रिया और दुःख

घटना के बाद सिद्धपुर में भारी शोक का माहौल है. स्थानीय लोग गीताबेन की बहादुरी और उनके बलिदान की सराहना कर रहे हैं. बच्चों के माता-पिता और स्कूल प्रशासन ने भी उनकी वीरता को याद किया. सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और लोग गीताबेन की साहसिक कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं. हर कोई इस बात से हैरान और भावुक है कि किसी ने अपनी जान की परवाह किए बिना पांच बच्चों की जान बचाई.

अंडरपास निर्माण की पहल

स्थानीय निकाय पार्षद अंकुर मारफतिया ने बताया कि सिद्धपुर में अंडरपास का निर्माण स्वीकृत हो गया है. नपा के मुख्य अधिकारी कृपेश पटेल ने कहा कि यह घटना गंभीर है और पालिका जल्द से जल्द काम शुरू करेगी. जिस इलाके में यह दुर्घटना हुई, वहां लोग मजबूरन रेल पटरियां पार करते हैं. अंडरपास बन जाने से आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा और बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.