महंगी कार, महंगा रेस्टोरेंट... लेकिन बिल आया तो टूरिस्टों ने किया हैरान करने वाला काम!

Hotel Bill Fraud: राजस्थान के सियावा गांव के पास स्थित हैप्पी डे होटल में 25 अक्टूबर को एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई. पांच पर्यटकों का एक ग्रुप, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, यहां खाना खाने के लिए रुका. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उनका बिल ₹10,900 आया, उन्होंने कहा कि वे वॉशरूम जा रहे हैं. इसके बाद वे सीधे अपनी कार में बैठकर भाग गए. होटल स्टाफ को जब तक समझ आया, वे सड़क पर दूर निकल चुके थे.

क्या होटल स्टाफ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की?

जैसे ही होटल कर्मचारियों को पता चला कि पर्यटक बिना पैसे दिए भाग गए हैं, उन्होंने तुरंत कार का पीछा किया. स्टाफ ने पुलिस को जानकारी दी और मिलकर इन पर्यटकों की कार को गुजरात बॉर्डर के पास रोक लिया. बताया गया कि वहां से पूरा पेमेंट ऑनलाइन रिकवर किया गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

क्या वीडियो में कैद हुआ पर्यटकों का सच?

वायरल वीडियो में होटल स्टाफ उन पर्यटकों से बहस करते दिखता है. वीडियो शूट कर रहा व्यक्ति कहता है, “आप होटल से खाना खाकर क्यों भागे? ₹10,000 का बिल बनाकर भाग गए. इतनी महंगी कार लेकर घूम रहे हैं और पैसे नहीं देते? आप सब फ्रॉड हैं.” यह वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया गया और साथ में लिखा गया, “10,900 रुपये का बिल लेकर भागने की कोशिश कर रहे गुजराती पर्यटक अंबाजी रोड पर पकड़े गए, ऑनलाइन भुगतान वापस लिया गया.”

लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों की राय बंट गई. एक यूज़र ने लिखा, “ऐसे लोगों के लिए शर्म की बात है.” दूसरे ने तंज कसा, “शायद बंटी और बबली फिल्म से इंस्पायर हुए हैं.” एक और यूजर ने लिखा, “गुजराती अपने फायदे के लिए किसी को नहीं छोड़ते.” जबकि कुछ लोगों ने कहा कि केवल कार की नंबर प्लेट देखकर पूरी कम्युनिटी को दोष देना गलत है. किसी ने लिखा, “हर राज्य में कुछ गलत लोग होते हैं, पूरे समुदाय को गलत कहना ठीक नहीं.”

क्या कार का गुजरात नंबर होने का मतलब था कि वे गुजराती हैं?

कई लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ गाड़ी का Gujarat नंबर प्लेट देखकर यह मान लेना कि यात्री गुजराती थे, सही नहीं है. सोशल मीडिया पर कुछ ने इस पर बहस छेड़ दी कि “हमें किसी राज्य या भाषा के नाम पर नफरत नहीं फैलानी चाहिए.” एक यूज़र ने लिखा, “कुछ लोग बस गलत होते हैं, उनका राज्य या भाषा इसमें दोषी नहीं होती.”