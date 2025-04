एयरपोर्ट की फर्श पर बैठ गए चचा, हरकत देखकर भड़क गए कई सारे भारतीय; Video हुआ वायरल

Gujarati Uncle Civic Sense: सूरत एयरपोर्ट पर एक गुजराती व्यक्ति के फर्श पर बैठकर खाना खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो ने सभ्य व्यवहार को लेकर बहस छेड़ दी है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इस व्यक्ति का नाम हितेश ठक्कर है जो एक गुजराती अभिनेता हैं. वीडियो में हितेश फर्श पर बैठे हैं और उनके सामने अखबार बिछा हुआ है जिस पर खमन एक लोकप्रिय गुजराती नाश्ता रखा है. उनके कुछ दोस्त भी उनके साथ फर्श पर बैठे हैं.

क्यों बिछाया फर्श पर अखबार?

हितेश ने वीडियो में बताया कि वह और उनके दोस्त थाईलैंड के पटाया जा रहे थे. उनके दोस्त सूरत एयरपोर्ट पर खमन लेकर आए थे. उन्होंने कहा, "खाने के लिए हम जगह नहीं देखते. यह सूरत एयरपोर्ट है और मेरे दोस्तों ने स्वादिष्ट खमन लाया. हम फर्श पर बैठकर खा रहे हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट अभी है." उन्होंने अखबार बिछाकर उस पर खमन खाना शुरू किया.

Proud of this Indian uncle who upheld his traditional diet and eating style in the airport gate before boarding flight to Bangkok.

Be proud of your roots pic.twitter.com/I2hMPVFwLv

— V (@AgentSaffron) April 26, 2025