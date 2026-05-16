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Hindi Newsजरा हटकेगुलाब जामुन कैपिटल कहलाता है भारत का ये शहर! सबसे पसंदीदा मिठाई का वो इतिहास जो आप नहीं जानते

'गुलाब जामुन कैपिटल' कहलाता है भारत का ये शहर! सबसे पसंदीदा मिठाई का वो इतिहास जो आप नहीं जानते

City Of of Gulab Jamuns: मैगलजंज गांव भारत में 'गुलाब जामुन के गांव' के रूप में मशहूर है. जानिए 1941 से शुरू हुए मटके वाले गुलाब जामुन के इतिहास और भारत में इसके अलग-अलग रूपों की दिलचस्प कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 16, 2026, 09:27 AM IST
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'गुलाब जामुन कैपिटल' कहलाता है भारत का ये शहर! सबसे पसंदीदा मिठाई का वो इतिहास जो आप नहीं जानते

Gulab Jamuns Capital Of India: भारत में त्योहार हो, शादी हो या कोई भी खुशी का मौका, बिना मीठे के सब अधूरा है. और जब बात मीठे की हो, तो जुबान पर सबसे पहला नाम 'गुलाब जामुन' का आता है. चाशनी में डूबा हुआ यह गोल-मटोल टुकड़ा हर भारतीय के दिल के बेहद करीब है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव भी है, जिसे 'गुलाब जामुन का गांव' कहा जाता है? जी हां, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में 100 से ज्यादा दुकानें सिर्फ और सिर्फ गुलाब जामुन बेचती हैं. आज हम आपको लेकर चलेंगे गुलाब जामुन के इस सफर पर और बताएंगे इसके इतिहास से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्से.

1941 में बोया गया था मिठास का बीज

यह कहानी शुरू होती है साल 1941 में उत्तर प्रदेश के मैगलजंज (Maigalganj) में. वहां एक स्थानीय मिठाई विक्रेता ने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाई. उसने मिट्टी के बर्तनों यानी 'मटकों' में भरकर एक खास किस्म का गुलाब जामुन बेचना शुरू किया. मटके की सोंधी खुशबू और गरमा-गरम चाशनी का ऐसा कमाल हुआ कि लोग इसके दीवाने हो गए. देखते ही देखते दूर-दूर से लोग सिर्फ इस मटका गुलाब जामुन का स्वाद चखने के लिए मैगलजंज आने लगे.

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एक ही सड़क पर खुल गईं 100 से ज्यादा दुकानें

मटके वाले गुलाब जामुन की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि धीरे-धीरे वहां और भी कई दुकानें खुल गईं. आज मैगलजंज की उस पूरी सड़क को 'गुलाब जामुन स्ट्रीट' के नाम से जाना जाता है. यहां इस समय 100 से भी ज्यादा दुकानें मौजूद हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी दुकानें आज भी साल 1941 की उसी पुरानी और असली रेसिपी को फॉलो करती हैं, ताकि ग्राहकों को वही पारंपरिक स्वाद मिल सके.

 

 

मध्य प्रदेश का अनोखा 'झुर्रे का रसगुल्ला'

जैसे-जैसे आप भारत के नक्शे पर आगे बढ़ेंगे, इस मिठाई का रंग-रूप और नाम बदलता जाता है. मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास 'कटंगी' नाम की एक जगह है. वहां इसी गुलाब जामुन को एक बिल्कुल नए नाम से पुकारा जाता है. वहां के लोग इसे 'झुर्रे का रसगुल्ला' कहते हैं. यह आम गुलाब जामुन के मुकाबले साइज में काफी बड़ा होता है और इसका स्वाद भी बेहद लाजवाब होता है.

दक्षिण भारत का 400 किलो सूखा जामुन

उत्तर भारत का सफर पूरा करने के बाद अगर आप दक्षिण भारत की तरफ रुख करेंगे, तो वहां भी आपको इस मिठाई का जलवा देखने को मिलेगा. तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक मशहूर दुकान है जिसका नाम है 'मुरारी स्वीट शॉप'. इस दुकान की खासियत यह है कि यहां चाशनी वाला नहीं, बल्कि सूखा गुलाब जामुन मिलता है. इन जामुनों को बनाने के बाद पीसी हुई चीनी (पाउडर शुगर) में लपेटा जाता है. इस दुकान की दीवानगी ऐसी है कि यहां हर रोज लगभग 400 किलोग्राम सूखा जामुन हाथों-हाथ बिक जाता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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