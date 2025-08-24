Viral: रेल गाड़ी से कोयला चुराने वाले विक्रम और बाला! चलती मालगाड़ी से ऐसे की चोरी, वायरल हुआ Video
Advertisement
trendingNow12894296
Hindi Newsजरा हटके

Viral: रेल गाड़ी से कोयला चुराने वाले विक्रम और बाला! चलती मालगाड़ी से ऐसे की चोरी, वायरल हुआ Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो नाबालिग को मालगाड़ी पर कोयला चुराते हुए देखा जा रहा है, आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral: रेल गाड़ी से कोयला चुराने वाले विक्रम और बाला! चलती मालगाड़ी से ऐसे की चोरी, वायरल हुआ Video

Viral Video: क्या आप गुंडे मूवी देखी है? अगर हां, तो उसमें विक्रम और बाल का रेल गाड़ी से कोयला चुराने वाला सीन याद है? अगर नहीं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो उस सीन की याद दिला सकता है. दरअसल, दो नाबालिग बच्चे को ऐसा खतरनाक स्टंट उठाते देखा गया है जिससे उनकी जान भी जा सकती थी. वायरल वीडियो में जो दिख रहा है वो गुंडे मूवी के विक्रम और बाल के कोयला चुराने वाले सीन को दर्शा रहा है जिस वजह से दोनों को रियल लाइफ का विक्रम और बाला कहा जा रहा है. दोनों नाबालिग बच्चे मालगाड़ी पर जानलेवा स्टंट करते दिख रहे हैं और चेहरे पर किसी तरह का कोई डर या खौफ नहीं दिख रहा है.

वीडियो में क्या देखा गया?

वायरल वीडियो में मालगाड़ी पर दो नाबालिग बच्चों को देखा जा रहा है. एक ने पीठ पर धामा और कुदाली जैसा कुछ रखा है. दूसरे को एक बोगी से दूसरे बोगी पर कूदते देखा जा रहा है. दोनों बच्चे मालगाड़ी से कोयला चुराते हुए नजर आ रहे हैं. ये सब चलती रेल गाड़ी पर हो रहा था और दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा. चलती ट्रेन से कोयला चुराने के बाद उससे नीचे उतरते हुए भी दिख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल हो रहा है वीडियो

सोशल मीडिया पर कोयला चुराने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक्स अकाउंट पर @BhanuNand नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इसे शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा- ‘अपने गुंडे मूवी में विक्रम और बाल को रेल गाड़ी से कोयला चुराते देखा होगा यहां आप रियल लाइफ में देख सकते हैं विक्रम और बाला को’ बताया जा रहा है कि ये ललमटिया-फरक्का एमजीआर रेलवे लाइन पर हुए घटना है.

यहां अक्सर कोयला चोरी होती रहती है. हर दिन यहां चोरों द्वारा चलती ट्रेन से कोयला चुराया जाता है. इस वायरल वीडियो पर यूजर्स के भी अलग-अलग कमेंट देखने को मिले. यकीनन इस तरह की हरकत करना बच्चों की जान की दुश्मन हो सकती है.

ये भी पढ़ें- Video: ‘बेरोजगारी चरम पर है’ भाई ने शीशी और पाउच में तेल कितना है जानने के लिए लगाए घंटों और फिर... वीडियो देख लोगों ने दी ये सलाह

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

viralvideotrending

Trending news

इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
;