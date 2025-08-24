Viral: रेल गाड़ी से कोयला चुराने वाले विक्रम और बाला! चलती मालगाड़ी से ऐसे की चोरी, वायरल हुआ Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो नाबालिग को मालगाड़ी पर कोयला चुराते हुए देखा जा रहा है, आइए वीडियो देखते हैं.
Trending Photos
Viral Video: क्या आप गुंडे मूवी देखी है? अगर हां, तो उसमें विक्रम और बाल का रेल गाड़ी से कोयला चुराने वाला सीन याद है? अगर नहीं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो उस सीन की याद दिला सकता है. दरअसल, दो नाबालिग बच्चे को ऐसा खतरनाक स्टंट उठाते देखा गया है जिससे उनकी जान भी जा सकती थी. वायरल वीडियो में जो दिख रहा है वो गुंडे मूवी के विक्रम और बाल के कोयला चुराने वाले सीन को दर्शा रहा है जिस वजह से दोनों को रियल लाइफ का विक्रम और बाला कहा जा रहा है. दोनों नाबालिग बच्चे मालगाड़ी पर जानलेवा स्टंट करते दिख रहे हैं और चेहरे पर किसी तरह का कोई डर या खौफ नहीं दिख रहा है.
वीडियो में क्या देखा गया?
वायरल वीडियो में मालगाड़ी पर दो नाबालिग बच्चों को देखा जा रहा है. एक ने पीठ पर धामा और कुदाली जैसा कुछ रखा है. दूसरे को एक बोगी से दूसरे बोगी पर कूदते देखा जा रहा है. दोनों बच्चे मालगाड़ी से कोयला चुराते हुए नजर आ रहे हैं. ये सब चलती रेल गाड़ी पर हो रहा था और दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा. चलती ट्रेन से कोयला चुराने के बाद उससे नीचे उतरते हुए भी दिख रहे हैं.
वायरल हो रहा है वीडियो
सोशल मीडिया पर कोयला चुराने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक्स अकाउंट पर @BhanuNand नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इसे शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा- ‘अपने गुंडे मूवी में विक्रम और बाल को रेल गाड़ी से कोयला चुराते देखा होगा यहां आप रियल लाइफ में देख सकते हैं विक्रम और बाला को’ बताया जा रहा है कि ये ललमटिया-फरक्का एमजीआर रेलवे लाइन पर हुए घटना है.
अपने गुंडे मूवी में विक्रम और बाल को रेलगाड़ी से कोयला चुराते देखा होगा
यहां आप रियल लाइफ में देख सकते हैं विक्रम और बाला को pic.twitter.com/0wCTq3OLDB
— Bhanu Nand (@BhanuNand) June 21, 2025
यहां अक्सर कोयला चोरी होती रहती है. हर दिन यहां चोरों द्वारा चलती ट्रेन से कोयला चुराया जाता है. इस वायरल वीडियो पर यूजर्स के भी अलग-अलग कमेंट देखने को मिले. यकीनन इस तरह की हरकत करना बच्चों की जान की दुश्मन हो सकती है.
ये भी पढ़ें- Video: ‘बेरोजगारी चरम पर है’ भाई ने शीशी और पाउच में तेल कितना है जानने के लिए लगाए घंटों और फिर... वीडियो देख लोगों ने दी ये सलाह