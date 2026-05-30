मेट्रो और कार भूल जाएंगे! इस ऑटो वाले ने बना दिया AC रिक्शा, कड़कती धूप में अंदर मिलेगी शिमला वाली फीलिंग

Air Conditioned Auto Rickshaw Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक AC वाला ऑटो रिक्शा नजर आ रहा है. गर्मी और चिलचिलाती धूप में ऐसा कमाल का देसी जुगाड़ देखकर सभी हैरान रह गए. यह वीडियो गुरुग्राम का बताया जा रहा है. वीडियो ने अब इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है.
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Air Conditioned Auto Rickshaw Viral Video: देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. दोपहर के समय घर से बाहर निकलना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया है. ऐसे मौसम में अगर कोई ऑटो रिक्शा एयर कंडीशनर के साथ सड़क पर दौड़ता नजर आए, तो जाहिर है कि लोगों की नजर उस पर जरूर जाएगी. इन दिनों सोशल मीडिया पर गुरुग्राम का एक ऐसा ही अनोखा ऑटो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. वायरल वीडियो में एक सामान्य ऑटो रिक्शा दिखाई देता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है. गर्मी से राहत देने वाला यह अनोखा जुगाड़ अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भविष्य बता रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @dipanshi_19 ने शेयर किया है. वीडियो में नीले रंग का एक ऑटो रिक्शा दिखाई देता है, जिसके अंदर एयर कंडीशनर लगा हुआ है. पहली नजर में यह किसी आम ऑटो की तरह लगता है, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके अंदर की व्यवस्था दिखाता है, लोग हैरान रह जाते हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि यह ऑटो गर्मी से राहत देने के लिए पूरी तरह तैयार है. वीडियो के ऊपर लिखा गया है कि गुरुग्राम एक अलग ही दुनिया में जी रहा है, यहां AC वाला ऑटो चल रहा है. वहीं, पोस्ट के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया है कि आखिर ऑटो को भी अपग्रेड मिल ही गया.
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इस वायरल वीडियो की एक और खास बात लोगों का ध्यान खींच रही है. वीडियो में दिखाई देने वाले ऑटो पर हरे रंग की नंबर प्लेट लगी हुई है, जिससे पता चलता है कि यह एक इलेक्ट्रिक ऑटो है. इसका मतलब यह सिर्फ AC वाला ऑटो ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक ऑटो भी है. यही वजह है कि कई लोग इसे आने वाले समय का स्मार्ट और आरामदायक ऑटो बता रहे हैं. गर्मी के मौसम में, जहां लोग छोटी दूरी की यात्रा के दौरान भी राहत चाहते हैं, वहां ऐसा ऑटो काफी उपयोगी साबित हो सकता है.
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इस अनोखे आइडिया की तारीफ की, तो कुछ ने मजेदार कमेंट करके लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि क्या ऑटो वाला इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर रहा था? मैंने तो सालों से किसी ऑटो को इंडिकेटर देते नहीं देखा. एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा कि अब बस इसे गुलाबी रंग में रंग दो या फिर स्कूबी डू वाली वैन जैसा बना दो. कई लोगों ने इसे शानदार इनोवेशन बताया और कहा कि अगर ऐसे ऑटो देशभर में चलने लगें, तो यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.
वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने दावा किया कि यह कोई सामान्य पब्लिक सर्विस नहीं है. कुछ यूजर्स के अनुसार, यह सुविधा गुरुग्राम में काम करने वाले कुछ कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई गई है. एक यूजर ने लिखा कि यह ऑटो हुंडई कंपनी के कर्मचारियों के लिए चलाया जा रहा है, जो उनके घर और मेट्रो स्टेशन के बीच पिक एंड ड्रॉप की सुविधा देता है. हालांकि, वीडियो में इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई.
कई यूजर्स का मानना है कि भारत जैसे गर्म देश में AC ऑटो की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है. लोगों ने कहा कि अगर यह मॉडल सफल होता है, तो आने वाले समय में देश के दूसरे शहरों में भी इसे अपनाया जा सकता है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी सुविधा पूरे भारत में शुरू होनी चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने इसे यात्रियों के लिए आरामदायक और आधुनिक विकल्प बताया. हालांकि, कुछ यूजर्स ने सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसी सेवाओं के विस्तार के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी होगा.
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