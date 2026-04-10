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Hindi Newsजरा हटकेसिर्फ 3 शब्द और नौकरी खत्म! बॉस को एम्प्लाई ने किया ऐसा मैसेज, निकाला जॉब से... लिंक्डइन पर मची खलबली

सिर्फ 3 शब्द और नौकरी खत्म! बॉस को एम्प्लाई ने किया ऐसा मैसेज, निकाला जॉब से... लिंक्डइन पर मची खलबली

गुड़गांव के एक स्टार्टअप 'The 15' के फाउंडर निखिल राणा ने कुछ ऐसा ही किया, जिसने पूरे देश के कामकाजी युवाओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. मामला सिर्फ एक कर्मचारी को नौकरी से निकालने का नहीं है, बल्कि उस क्रूर तरीके का है जिसे फाउंडर ने गर्व के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:33 AM IST
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सिर्फ 3 शब्द और नौकरी खत्म! बॉस को एम्प्लाई ने किया ऐसा मैसेज, निकाला जॉब से... लिंक्डइन पर मची खलबली

सिर्फ तीन शब्द "यू आर फायर्ड" और एक झटके में करियर खत्म. कर्मचारी ने इवेंट में न आ पाने की मजबूरी बताई और घर से काम करने का विकल्प दिया, लेकिन जवाब मिला सीधा टर्मिनेशन. निखिल राणा का मानना है कि स्टार्टअप्स को 'मशीनों' की जरूरत है जो किसी भी स्थिति में उपलब्ध रहें, वहीं दूसरी ओर लिंक्डइन पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. कोई इसे 'मार्केटिंग हथकंडा' कह रहा है तो कोई 'लीडरशिप के नाम पर तानाशाही'. आखिर क्यों एक फाउंडर ने नोटिस पीरियड को 'तमाशा' बताया? आइए जानते हैं इस वायरल वर्क कल्चर वॉर की पूरी इनसाइड स्टोरी.

क्या हुआ ऐसा कि तुरंत निकाल दिया गया?

गुरुग्राम के एक स्टार्टअप फाउंडर निखिल राणा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वजह है उनका एक व्हाट्सऐप चैट स्क्रीनशॉट, जिसमें उन्होंने एक कर्मचारी को सिर्फ तीन शब्दों में नौकरी से निकाल दिया, 'यू आर फायर्ड'. दरअसल, कर्मचारी ने मैसेज करके बताया था कि वह एक इवेंट में शामिल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह रिमोट तरीके से काम संभाल सकता है. इसके बावजूद फाउंडर ने बिना देरी किए उसे निकाल दिया.

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कौन हैं निखिल राणा और क्या है उनका तर्क?

निखिल राणा गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप 'द 15' के फाउंडर हैं. उन्होंने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि स्टार्टअप में केवल वही लोग फिट होते हैं जो पूरी जिम्मेदारी लें और हर समय उपलब्ध रहें. उनके मुताबिक, स्टार्टअप को ऐसे लोग चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में काम पूरा करें और 'मेक इट हैप्पेन' एटिट्यूड रखें. उन्होंने नोटिस पीरियड को भी समय की बर्बादी बताया और नो-नोटिस पॉलिसी का समर्थन किया.

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क्या यह सही वर्क कल्चर है?

राणा के इस कदम ने LinkedIn पर बड़ी बहस छेड़ दी है. कई प्रोफेशनल्स का कहना है कि यह हसल कल्चर अब टॉक्सिक बन चुका है. लोगों ने सवाल उठाया कि क्या हर समय उपलब्ध रहना ही अब काम की क्वालिटी का पैमाना बन गया है? कुछ यूजर्स ने कहा कि इंसान मशीन नहीं होता और 24/7 काम करने की उम्मीद रखना गलत है. कई लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारियों पर डाल दी जाती है, जबकि फाउंडर्स के फैसलों पर सवाल नहीं उठाए जाते. एक यूजर ने लिखा कि यहां जवाबदेही एकतरफा है. कर्मचारी को जज किया जाता है, जबकि फाउंडर को सही ठहराया जाता है.

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बहस के दौरान कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि हर कर्मचारी की अपनी निजी जिंदगी और समस्याएं होती हैं. हर कोई अपने पर्सनल इश्यूज बॉस के साथ शेयर नहीं कर सकता. ऐसे में सिर्फ एक इवेंट मिस करने पर नौकरी से निकाल देना काफी कठोर कदम माना जा रहा है. कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को मार्केटिंग स्टंट भी बताया. उनका कहना है कि यह लीडरशिप नहीं बल्कि टॉक्सिक मैनेजमेंट का उदाहरण है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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