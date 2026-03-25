पूजा कराकर जा रहे थे पंडित जी, नीचे गिर गई सोसाइटी की लिफ्ट, देखें हैरान कर देने वाला वीडियो

Viral Video: कुछ सोसाइटी में ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों में लगीं लिफ्ट की लंबे समय तक सर्विस नहीं हो पाती है और फिर ये हादसे का कारण बन जाती है. लिफ्ट हमारे लिए जितनी फायदेमंद है उतना ही बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है. छोटी सी भूल या कोई टेक्निकल खराबी जान भी ले सकती है. लिफ्ट के माध्यम से हम सेकेंडों में कई फ्लोर ऊपर चढ़ जाते हैं वो भी बिना थके. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सोसाइटी की लिफ्ट में आप सुरक्षित हैं? चलिए जानते हैं इन पंडित जी के साथ क्या हुआ?

अगर आप डेली लाइफ में लिफ्ट का यूज करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें. कहीं आपके साथ इन पंडित जी जैसा हाल ना हो जाए. वीडियो में दिखता है कि एक पंडित जी सोसाइटी की एक लिफ्ट में चढ़ते हैं. पंडित जी लिफ्ट के माध्यम से बिल्डिंग से नीचे जा रहे हैं. इस दौरान लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है. जैसे ही लिफ्ट नीचे जाकर टकराती है, लिफ्ट के अंदर लगा शीशा टूटकर पंडित जी के सिर पर गिरता है. ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पंडित जी कुछ समझ ही नहीं पाए. पंडित जी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. पुजारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थानीय लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है.

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क्यों हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार पंडित की फ्लैट में पूजा संपन्न कराकर अपने घर जा रहे थे. इस दौरान लिफ्ट नीचे गिर गई. बताया जा रहा है कि लिफ्ट की समय पर मेंटेनेंस नहीं हुई थी. इसी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है. ये वीडियो जरूर देखें और सावधान हो जाएं. अगर आप भी सोसाइटी में रहते हैं और लिफ्ट यूज करते हैं तो ध्यान रखें की समय पर मेंटेनेंस जरूरी है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @rvcjinsta नाम के अकाउंट पर पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 86 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसी के साथ यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा, "जिस तरह पुराने लोग कहते थे इतना शीशा मत देखो फूट जाएगा." दरअसल, जिस समय ये हादसा हुआ उस समय पंडित जी लिफ्ट में लगे शीशे में देखकर बाल सही कर रहे थे. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "शीशा इतनी सुंदरता हैंडल नहीं कर पाता." एक अन्य यूजर ने भी पंडित जी की खूबसूरती पर लिखा, "आपकी खूबसूरती की क्या तारीफ करें, शीशा ही टूट गया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.