ग्रॉसरी नहीं, 'जिंदगी' डिलीवर कर दी! ब्लिंकिट ने बचाई 90 साल की दादी की जान; फरिश्ता बनकर आई एम्बुलेंस

90 वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ने पर ब्लिंकिट की इन-ऐप एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में पहुंची. पैरामेडिक्स ने ऑक्सीजन सपोर्ट देकर स्थिति संभाली. मुफ्त सेवा से प्रभावित परिवार ने आभार जताया, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस पहल की खूब सराहना हो रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:57 AM IST
अगर आप ब्लिंकिट को अब तक सिर्फ किराना पहुंचाने वाला ऐप समझते थे, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी. गुरुग्राम में एक 90 साल की बुजुर्ग महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी और परिवार के सामने मुश्किल हालात खड़े हो गए. ऐसे वक्त में जब हर सेकंड भारी लग रहा था, ब्लिंकिट की इन-ऐप एम्बुलेंस सेवा ने चंद मिनटों में मौके पर पहुंचकर सबको चौंका दिया. पैरामेडिक्स ने तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट देकर स्थिति संभाली और महिला की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. इस घटना के बाद परिवार ने भावुक होकर आभार जताया, वहीं सोशल मीडिया पर भी सेवा की जमकर तारीफ हो रही है.

अचानक बिगड़ी तबीयत, तुरंत मंगाई एम्बुलेंस

हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आए इस मामले ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. रेडिट पर शेयर पोस्ट के मुताबिक, 14 फरवरी की रात परिवार की 90 वर्षीय दादी को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी. पहले से उनकी सेहत नाजुक थी, इसलिए घरवालों की चिंता और बढ़ गई. घबराए परिवार ने तुरंत ब्लिंकिट की इन-ऐप एम्बुलेंस सेवा का सहारा लिया. कुछ ही मिनटों में पैरामेडिक का कॉल आया, जिसने मरीज की स्थिति समझी और भरोसा दिलाया कि एम्बुलेंस 7 से 10 मिनट के भीतर पहुंच जाएगी. इस तेज प्रतिक्रिया ने परिवार को बड़ी राहत दी.

ऑक्सीजन लेवल गिरा, टीम ने संभाली स्थिति

परिवार के अनुसार, एम्बुलेंस टीम बेहद तेजी से मौके पर पहुंची. उस समय बुजुर्ग महिला का ऑक्सीजन लेवल गिरकर 81 तक पहुंच चुका था, जो खतरनाक स्थिति मानी जाती है. पैरामेडिक्स ने तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट शुरू किया और लगातार वाइटल्स मॉनिटर करते रहे. कुछ ही मिनटों में उनका ऑक्सीजन लेवल 90 के पार पहुंच गया, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली. खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया के दौरान टीम एक सीनियर डॉक्टर के संपर्क में रही, ताकि इलाज में कोई चूक न हो. इसके बाद मरीज को सुरक्षित अस्पताल ले जाया गया.

फ्री सेवा ने जीता दिल

परिवार ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ऐसे आपातकाल में लोग किसी भी कीमत पर मदद चाहते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा भावुक इस बात ने किया कि यह पूरी सेवा मुफ्त दी गई. उन्होंने मिन्हाज, गोपाल और दीपक समेत पूरी टीम का विशेष आभार जताया. पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ब्लिंकिट एम्बुलेंस सेवा की खूब सराहना की. कई यूजर्स ने इसे प्रोफेशनल और तेज बताया. यह घटना दिखाती है कि क्विक कॉमर्स अब सिर्फ सामान नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर जिंदगी बचाने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है.

About the Author
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Blinkit AmbulanceGurugram emergencyBlinkit in-app ambulanceQuick commerce ambulance

