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नौकरी करते-करते बना करोड़पति! जमीन खरीदकर शुरू किया Farm Stay, अब करोड़ों में पहुंची कमाई

गुड़गांव में नौकरी करते हुए एक शख्स ने करीब 2 बीघा जमीन खरीदकर उसको फार्म-स्टे में बदल दिया. सोशल मीडिया पर सामने आई इस कहानी के मुताबिक, 7 मडविला, स्विमिंग पूल, लॉन और छोटा सा वॉच टावर बनाकर प्रॉपर्टी को रेंटल बिजनेस में बदला गया. अब दावा है कि 80 फीसदी से ज्यादा ऑक्युपेंसी के साथ यह सेटअप सालाना 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की ग्रॉस इनकम दे रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 13, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:05 AM IST
नौकरी करते-करते बना करोड़पति! जमीन खरीदकर शुरू किया Farm Stay, अब करोड़ों में पहुंची कमाई
Image Credit: नौकरी के साथ बिजनेस करके करीब 1 करोड़ रुपये कमा रहा शख्स!Instagram@theriverwoodfarms

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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