नौकरी करते-करते बना करोड़पति! जमीन खरीदकर शुरू किया Farm Stay, अब करोड़ों में पहुंची कमाई

कई लोगों के दिमाग में बिजनेस शुरू करने का मतलब सबसे पहले नौकरी छोड़ना और शहर से बाहर निकलना होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आई एक कहानी इस सोच को थोड़ा अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है. यहां एक शख्स ने अपनी नौकरी छोड़े बिना जमीन को इनकम देने वाले एसेट में बदलने की कोशिश की.
गुड़गांव में नौकरी करने वाले इस व्यक्ति ने करीब दो साल पहले जमीन खरीदी थी. शुरुआत में जमीन करीब डेढ़ साल तक खाली पड़ी रही. बाद में उसे लगा कि सिर्फ जमीन को होल्ड करके रखने के बजाय वहां ऐसा कुछ बनाया जाए, जिससे रेगुलर इनकम हो सके. इसके बाद शुरू हुआ फार्म-स्टे तैयार करने का काम.
इंस्टाग्राम पर theriverwoodfarms अकाउंट से जुड़े अभिषेक मंडीवाल ने एक वीडियो में इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया. उनके मुताबिक, वह इस फार्म-स्टे के मालिक को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, लेकिन करीब छह महीने तक उन्होंने इस जगह को बनते हुए देखा. अभिषेक के अनुसार, करीब दो साल पहले खरीदी गई लगभग 2 बीघा जमीन काफी समय तक खाली रही. फिर मालिक ने इसे फार्म हाउस की जगह एक कमर्शियल फार्म-स्टे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया. देखते ही देखते वहां 7 मडविला तैयार कर दिए गए.
इस प्रोजेक्ट की सबसे दिलचस्प बात इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताई जा रही है. अभिषेक के अनुसार, एक मडविला को तैयार करने में करीब 3 लाख रुपये खर्च हुए. इस हिसाब से सात मडविला पर शुरुआती लागत लगभग 21 लाख रुपये बैठती है. हालांकि, पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ मडविला का खर्च ही नहीं हुआ. वहां स्विमिंग पूल, लॉन, वॉच टावर और दूसरी सुविधाएं भी तैयार की गईं. इसलिए कुल शुरुआती लागत मडविला की लागत से ज्यादा बताई गई है. मडविला के अंदर का सेटअप भी इस तरह तैयार किया गया है कि मेहमानों को शहर से दूर किसी शांत जगह पर रहने का अनुभव मिल सके. खुले एरिया, हरियाली और बैठने की जगह इस फार्म-स्टे को सामान्य किराये की प्रॉपर्टी से अलग लुक देते हैं.
इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि प्रॉपर्टी संभालने के लिए मालिक को हर वक्त वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं है. वीडियो में बताया गया है कि जमीन का मालिक खुद गुड़गांव में नौकरी करता है. प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए उसने फुल-टाइम मैनेजर, शेफ और केयरटेकर रखा है. जरूरत के हिसाब से बाकी स्टाफ भी काम करता है. मतलब, बुकिंग से लेकर मेहमानों की देखभाल और खाने तक का काम एक लोकल टीम संभालती है. यही मॉडल इसे नौकरी के साथ चलने वाले बिजनेस का उदाहरण बनाता है. हालांकि, इसे पूरी तरह 'पैसिव इनकम' कहना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में स्टाफ, मेंटेनेंस, बुकिंग और ऑपरेशन की लगातार जरूरत रहती है.
वीडियो में इस फार्म-स्टे की ऑक्युपेंसी 80 फीसदी से ज्यादा होने का दावा किया गया है. यहां खाने के साथ करीब 3 हजार रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज बताया गया है. अगर सातों विला में औसतन दो-दो लोग रुकते हैं, तो पूरी क्षमता 14 लोगों की बनती है. 3 हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरी बुकिंग होने पर एक दिन की ग्रॉस सेल करीब 42 हजार रुपये होगी.
अब अगर 80 फीसदी ऑक्युपेंसी मानें, तो यह आंकड़ा करीब 33,600 रुपये प्रतिदिन बैठता है. 30 दिनों के हिसाब से यह करीब 10 लाख रुपये की मासिक ग्रॉस इनकम और सालाना करीब 1.2 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. यह ग्रॉस रेवेन्यू का अनुमान है, शुद्ध मुनाफा नहीं. इसमें स्टाफ की सैलरी, खाना, बिजली, पानी, सफाई, मेंटेनेंस, मार्केटिंग, टैक्स, बुकिंग प्लेटफॉर्म की फीस और दूसरी लागतें शामिल नहीं हैं. इसलिए पूरा प्रॉफिट इससे काफी कम भी हो सकता है.
अभिषेक ने वीडियो में इसी मॉडल को लेकर सबसे बड़ी बात कही. उनके मुताबिक, इस शख्स ने सिर्फ जमीन खरीदकर उसे खाली नहीं छोड़ा, बल्कि उस जमीन को एक ऐसा एसेट बनाने की कोशिश की, जो खुद कमाई कर सके. आज रियल एस्टेट में सिर्फ जमीन खरीदकर कीमत बढ़ने का इंतजार करने के बजाय कई लोग उस जमीन को रेंटल, फार्म-स्टे, वेडिंग वेन्यू या दूसरे बिजनेस मॉडल में इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं. हालांकि, हर जमीन पर ऐसा मॉडल सफल होगा, यह जरूरी नहीं है.
फार्म-स्टे का यह मॉडल देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसके पीछे लोकेशन, टूरिस्ट डिमांड, कनेक्टिविटी, परमिशन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ऑपरेशन जैसे कई फैक्टर काम करते हैं. सिर्फ जमीन खरीदकर कुछ कमरे बना देने से करोड़ों की कमाई तय नहीं हो जाती. इस कहानी में भी कमाई और ऑक्युपेंसी से जुड़े आंकड़े सोशल मीडिया पर बताए गए दावों पर आधारित हैं और उनकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है. इसलिए इसे एक बिजनेस आइडिया या केस स्टडी की तरह देखना बेहतर है, पक्के रिटर्न के वादे की तरह नहीं.
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