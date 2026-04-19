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Hindi Newsजरा हटकेगुरु का लंगर देख लोको पायलट ने लगाया ब्रेक, रास्ते में रुकी ट्रेन! वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

गुरु का लंगर देख लोको पायलट ने लगाया ब्रेक, रास्ते में रुकी ट्रेन! वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

Guru Langar Ke Liye Ruki Train: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक के पास 'गुरु लंगर' लग रहा है और लंगर को देख ट्रेन रुक गई और यात्रियों ने ठंडाई (Thandai) का आनंद लिया. वीडियो देख लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:39 AM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @iamtravelwithgaurav
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @iamtravelwithgaurav

Train Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर रेलवे से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं कोई सिविक सेंस को कोस रहा होता है तो कहीं सीट को लेकर हाथापाई होती नजर आती है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है वो जरा हटके है. वीडियो में देखा जा सकता है कि 'गुरु लंगर' के लिए ट्रेन को रोक दिया गया है. इसके बाद यात्रियों ने ठंडाई का आनंद लिया.

गर्मी के मौसम में रास्ते में कहीं ठंडाई मिल जाए तो ताजगी आ जाती है. गर्मियों में अलग-अलग मौकों पर लोग ठंडाई बांटने का काम करते हैं. लेकिन क्या आपने ठंडाई के लिए ट्रेन को रुकते देखा है. इस वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ट्रैक के पास खेतों में लंगर चल रहा है जिसे देख लोको पायलट ने ब्रेक लगा दिए. रास्ते में ट्रेन रुकी और यात्रियों ने ठंडाई का आनंद लिया. ठंडाई बांट रहे लोग बड़ी बड़ी 'ट्रे' लेकर ट्रेन में चढ़े और लोगों को ठंडाई बांटी.  

ट्रेन रुकते ही दिखा ये नजारा

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है और इस दौरान दूर खेत में एक टेंट लगा नजर आता है. जहां लंगर चल रहा है, तभी ट्रेन के ब्रेक लगते हैं और ट्रेन रुक जाती है. ट्रैक के पास लोग ठंडाई के गिलास लेकर ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि उनको भी पहले से ही पता था कि यहां ट्रेन जरूर रुकेगी. जैसे ही ट्रेन रुकी लोग अपनी अपनी ट्रे लेकर ट्रेन में चढ़ गए और यात्रियों को ठंडाई बांटनी शुरू की. 

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यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर लोगों के सूटकेस पर बने दिखे ये अजीब चेहरे, जानें क्यों वायरल हो रहा ये अनोखा ट्रेंड?

कहां का है ये वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो पंजाब का बताया जा रहा है. हालांकि, ये वीडियो किसी 'हॉल्ट' का भी हो सकता है. 'हॉल्ट' (Halt) छोटे स्टेशन होते हैं जहां कुछ चुनिंदा पैसेंजर ट्रेनें यात्रियों को चढ़ाने या उतारने के लिए 1-2 मिनट के लिए रुकती हैं, लेकिन यहां मुख्य स्टेशन जैसी तकनीकी सुविधाएं नहीं होती हैं. 

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @iamtravelwithgaurav नाम के यूजर ने शेयर किया है. खबर लिखे जाने तक 30 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट करे. एक यूजर ने लिखा, "ये झलक सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती है." दूसरे यूजर का कहना है कि पंजाब की धरती पर गुरुओं का आशीर्वाद है. तभी तो पंजाब की बात ही अलग है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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