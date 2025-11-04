Advertisement
आंखों से देख लें कि हवा में कितना घुल रहा जहर? लड़की ने एक ट्रिक से दिखला डाला और सबको हिला डाला

Air Purifier Filter: गुरुग्राम की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि एयर प्यूरिफायर का फिल्टर भी धूल से जाम हो गया. एक यूजर की पोस्ट ने इस खतरनाक सच्चाई को उजागर किया, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 04, 2025, 02:10 PM IST
आंखों से देख लें कि हवा में कितना घुल रहा जहर? लड़की ने एक ट्रिक से दिखला डाला और सबको हिला डाला

Air Purifier Filter: गुरुग्राम जो कभी कॉर्पोरेट और लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए जाना जाता था, अब प्रदूषण की राजधानी बन चुका है. एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने एयर प्यूरिफायर फिल्टर की तस्वीर शेयर की, जो पूरी तरह धूल और कालिख से भर चुका था. इस तस्वीर ने शहर की असली हालत दिखा दी जहां हर सांस में धुआं और धूल है.

यह भी पढ़ें: बहूरानी ऑपरेशन थियेटर में कर रही थी ऑपरेशन, ससुर ने आकर किया ऐसा काम! देखने वाले रह गए चौकन्ने

यूजर ने क्या लिखा अपनी वायरल पोस्ट में?

इशा नाम की यूजर ने लिखा, “यह मेरा एयर प्यूरिफायर फिल्टर है, गुरुग्राम की हवा का हाल यही है. 200 करोड़ के अपार्टमेंट्स और फेफड़े इंटर्न की तरह ओवरटाइम कर रहे हैं.” उसने आगे लिखा, “उस शहर में आपका स्वागत है जहां हम प्रदूषित हवा के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं.” यह पोस्ट 1.97 लाख से ज्यादा बार देखी गई और अब यह प्रशासन के लिए एक चेतावनी बन चुकी है.

 

 

क्या इस प्रदूषण से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है?

डॉक्टरों के अनुसार, ऐसी हवा से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हार्ट डिज़ीज का खतरा तेजी से बढ़ जाता है. लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने से दिमाग पर भी असर पड़ सकता है जैसे याददाश्त कम होना या मानसिक थकान. यह सिर्फ प्रदूषण नहीं, बल्कि एक स्लो पॉइजन है जो हर दिन शरीर को कमजोर कर रहा है. एक यूजर ने लिखा, “ये तो ऐसे है जैसे चिमनी से सांस लेना.” दूसरे ने इसे डरावनी सच्चाई बताया.

यह भी पढ़ें: ​छुट्टी मांगने के लिए एम्प्लाई ने लगाया घर का माइक्रोवेव ओवन वाला जुगाड़, 'बीप बीप' सुनकर डर गया बॉस

एक अन्य ने लिखा, “इन हाई-एंड बिल्डिंग्स में हम खुद को एयर फिल्टर के पीछे छिपा लेते हैं, जबकि असली समस्या बाहर है.” लोगों का कहना है कि असली लग्जरी वही होगी, जब हवा सांस लेने लायक बचे. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब तक बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन पर रोक नहीं लगेगी, तब तक हालात सुधरना मुश्किल है. 

