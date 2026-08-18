'14 घंटे काम, वीकेंड पर कॉल्स और मानसिक तनाव!' गुरुग्राम के लड़के ने बताया कॉरपोरेट जॉब छोड़ने का सच, Video Viral

भारत में गुरुग्राम की पहचान देश के बड़े कॉरपोरेट हब के तौर पर होती है. साइबर सिटी की ऊंची इमारतें, ग्लास से बने शानदार ऑफिस, देर रात तक जलती लाइटें और बड़ी-बड़ी कंपनियों के बोर्ड नौजवान लड़कों को आकर्षित करते हैं. कई लोगों के लिए ऐसी किसी कंपनी में नौकरी मिलना करियर का बड़ा सपना होता है.
लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसी चमकदार तस्वीर के दूसरे पहलू पर बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक पूर्व कॉरपोरेट कर्मचारी रात के समय बड़ी इमारतों के सामने खड़ा दिखाई देता है और अपने पुराने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है.
वीडियो में लड़का अपने पीछे दिखाई दे रही ऊंची कॉरपोरेट बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है. उसका कहना है कि बाहर से देखने पर ये ऑफिस किसी ड्रीम वर्कप्लेस से कम नहीं लगते, लेकिन इनके अंदर काम करने का अनुभव बिल्कुल अलग है. उसके मुताबिक, किसी कंपनी की खूबसूरत बिल्डिंग, बड़ा नाम या शानदार ऑफिस देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वहां कर्मचारियों के लिए माहौल भी उतना ही अच्छा होगा. उसके शब्दों में कहें तो 'बिल्डिंग जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर का माहौल उतना ही टॉक्सिक हो सकता है.' यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है, क्योंकि कॉरपोरेट जॉब को लेकर ऐसी शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं.
लड़के ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि कुछ समय पहले तक वह भी इसी कॉरपोरेट रेस का हिस्सा था. उसका दावा है कि लंबे समय तक ऑफिस में बैठना, देर रात तक काम करना और टारगेट का दबाव उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था. उसने यह भी आरोप लगाया कि कई जगह काम से ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स का असर दिखाई देता है. उसके मुताबिक, सिर्फ अच्छा काम करना ही हमेशा आगे बढ़ने की गारंटी नहीं देता. कई बार लोगों को अपने काम के साथ-साथ ऑफिस के रिश्तों और पॉलिटिक्स को भी संभालना पड़ता है. हालांकि, यह उस कर्मचारी का निजी अनुभव है और हर कंपनी या हर कॉरपोरेट ऑफिस की तस्वीर ऐसी हो, यह कहना सही नहीं होगा.
इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि लड़के ने सिर्फ शिकायत करके रुकने के बजाय अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया. लेकिन इसके पीछे भी उसने एक प्लान बनाया. उसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बाहर से क्लाइंट्स ढूंढने शुरू किए. शुरुआत में काम आसान नहीं था. लेकिन धीरे-धीरे उसे कुछ क्लाइंट्स मिलने लगे और अपनी मेहनत के बदले सीधे कमाई होने लगी. यहीं से उसकी सोच बदलने लगी. उसे महसूस हुआ कि अपनी जरूरतें पूरी करने और कमाई करने के लिए हमेशा किसी बड़ी कंपनी के नाम या पद पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है.
हालांकि, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखकर किसी को भी तुरंत अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं लेना चाहिए. कॉरपोरेट जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग, बिजनेस या कंटेंट जैसे काम में जाने के लिए आर्थिक तैयारी और सही प्लान जरूरी होता है. रेगुलर सैलरी छोड़ने से पहले सेविंग्स, नए काम की संभावनाएं, जरूरी खर्च और पैसा आने की ठोस वजह जैसे पहलुओं पर सोचना बेहद जरूरी है. वायरल वीडियो में दिख रही सफलता के पीछे शुरुआती संघर्ष भी हो सकता है, जो अक्सर सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देता.
इस वीडियो की सबसे बड़ी बात शायद नौकरी छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी स्किल की पहचान करना है. आज के समय में कई युवा सिर्फ इसलिए किसी कंपनी में टिके रहते हैं क्योंकि वहां एक अच्छा ब्रांड नाम जुड़ा है. लेकिन करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समझना भी जरूरी है कि हमारी अपनी काबिलियत क्या है और हम उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. नौकरी हो या अपना काम, आखिरकार लंबे समय में स्किल ही सबसे बड़ी ताकत बनती है.
वीडियो के अंत में लड़का एक मोटिवेशनल मैसेज देता है. उसका कहना है कि किसी कंपनी की बिल्डिंग, पद या ब्रांड आपकी पूरी पहचान नहीं है. असली ताकत उस हुनर में है, जिसे आप अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकते हैं. उसका संदेश है कि अगर किसी जगह काम करते हुए लगातार घुटन महसूस हो रही है, तो आंख बंद करके उसी सिस्टम में बने रहने के बजाय अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए. गुरुग्राम के इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर कॉरपोरेट लाइफ को लेकर बहस शुरू कर दी है. एक तरफ बड़ी कंपनियां बेहतर सैलरी, सुविधाएं और करियर ग्रोथ देती हैं, तो दूसरी तरफ वर्क-लाइफ बैलेंस और टॉक्सिक वर्क कल्चर जैसी शिकायतें भी सामने आती रहती हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.