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'14 घंटे काम, वीकेंड पर कॉल्स और मानसिक तनाव!' गुरुग्राम के लड़के ने बताया कॉरपोरेट जॉब छोड़ने का सच, Video Viral

गुरुग्राम की चमचमाती कॉरपोरेट बिल्डिंग के सामने खड़े एक पूर्व कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. लड़के ने बड़ी कंपनियों की नौकरी को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि शानदार ऑफिस और बड़े पैकेज के पीछे कई बार ऐसा वर्क कल्चर छिपा होता है, जहां ऑफिस पॉलिटिक्स, लंबे काम के घंटे और लगातार दबाव कर्मचारी को अंदर से थका देते हैं. हालांकि, यह सब उसके निजी अनुभव और राय पर आधारित है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 18, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:32 AM IST
'14 घंटे काम, वीकेंड पर कॉल्स और मानसिक तनाव!' गुरुग्राम के लड़के ने बताया कॉरपोरेट जॉब छोड़ने का सच, Video Viral
Image Credit: गुरुग्राम के लड़के ने बताया चमचमाती कॉरपोरेट बिल्डिंग के पीछे का सच! Image credit: instagram/@whatshotdelhi

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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