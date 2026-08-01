/महिला अपने पति को खाना खिलाने का लेती हैं 1000 रुपये! वायरल वीडियो पर मचा बवाल, महिला ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार, भरोसा और समझदारी सबसे अहम मानी जाती है. लेकिन अगर इसी रिश्ते में खाना बनाने के बदले पैसे लेने की बात सामने आ जाए, तो लोगों का हैरान होना भी तय है. कुछ ऐसा ही मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां रहने वाली फूड कंटेंट क्रिएटर प्रिया अपने पति से स्पेशल खाना बनाने के बदले 1000 रुपये लेती हैं.
वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोगों ने इसे देखा और अपनी-अपनी राय दी. कुछ लोगों ने इसे मजेदार और समझदारी भरा आइडिया बताया, जबकि कई यूजर्स ने इसे रिश्तों को पैसों से जोड़ने वाला कदम बताकर सवाल उठाए. हालांकि, प्रिया का कहना है कि लोग वीडियो देखकर जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं, जबकि इसकी असली कहानी कुछ और ही है.
प्रिया ने बताया कि साल 2023 में शादी के बाद जब वह और उनके पति घर की जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत कर रहे थे, तभी यह बात मजाक-मजाक में शुरू हुई थी. उन्होंने हंसते हुए कहा था कि अगर वह घर पर कैफे जैसा स्पेशल खाना बनाएंगी, तो वह फ्री में नहीं मिलेगा. प्रिया बताती हैं कि उनके पति, जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं, इस बात पर हंस पड़े. उन्होंने जवाब दिया कि बाहर किसी कैफे में एक हजार रुपये खर्च करने से बेहतर है कि वही पैसा घर पर बने शानदार खाने के लिए पत्नी को दे दिया जाए. बस यहीं से यह मजाक धीरे-धीरे दोनों की एक परंपरा बन गया. अब जब भी प्रिया अपने पति की पसंद की कोई खास डिश तैयार करती हैं, तो वह मजाकिया अंदाज में उन्हें 1000 रुपये का इनवॉइस थमा देती हैं.
अपने वायरल वीडियो में प्रिया कहती हैं कि उन्हें पता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि पत्नी का काम ही खाना बनाना होता है. लेकिन उनका मानना है कि हर महिला का समय और मेहनत भी उतनी ही अहम है. उन्होंने वीडियो में कहा कि अगर कोई कैफे या रेस्टोरेंट वही खाना बनाकर पैसे ले सकता है, तो घर पर मेहनत से तैयार किया गया स्पेशल खाना भी सम्मान का हकदार है. प्रिया का कहना है कि यह सिर्फ उनके और उनके पति के बीच की एक मजेदार समझ है, जिसे लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. कुछ यूजर्स ने कहा कि पति-पत्नी के रिश्ते में पैसों का हिसाब नहीं होना चाहिए. कई लोगों ने प्रिया को 'मटेरियलिस्टिक' और रिश्तों को बिजनेस बनाने वाली तक कह दिया. वहीं दूसरी तरफ, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी सामने आए, जिन्होंने प्रिया का समर्थन किया. उनका कहना था कि घर का काम भी मेहनत का काम होता है और अगर पति-पत्नी आपसी सहमति से किसी बात को मजाक या नियम की तरह निभाते हैं, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह रिश्ता बराबरी और सम्मान का उदाहरण है, जहां दोनों एक-दूसरे की मेहनत की कद्र करते हैं.
लगातार बढ़ती ट्रोलिंग के बीच प्रिया ने साफ किया कि यह उनकी कमाई का जरिया नहीं है. उन्होंने कहा कि जो पैसा उनके पति देते हैं, वह आखिरकार परिवार के अंदर ही रहता है. प्रिया के मुताबिक, वह इस पैसे को अपने भविष्य के फूड बिजनेस के लिए बचा रही हैं. उनका मकसद सिर्फ इतना है कि घर संभालने और खाना बनाने जैसी जिम्मेदारियों को भी सम्मान मिले. उन्होंने कहा कि लोग वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा देखकर राय बना लेते हैं, जबकि असलियत यह है कि यह उनके रिश्ते का एक मजेदार और प्यार भरा हिस्सा है.
प्रिया का मानना है कि घर संभालना, खाना बनाना और परिवार की देखभाल करना आसान काम नहीं है. अक्सर इन जिम्मेदारियों को बिना किसी पहचान या सराहना के सामान्य मान लिया जाता है. उनका कहना है कि अगर उनके वीडियो से लोगों के बीच होममेकर की मेहनत पर चर्चा शुरू होती है, तो वह इसे अपनी सबसे बड़ी सफलता मानेंगी.
इस वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या घर के काम की कोई आर्थिक कीमत होनी चाहिए या इसे सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी मानकर देखा जाना चाहिए. फिलहाल इंटरनेट पर बहस जारी है, लेकिन एक बात साफ है कि प्रिया का वीडियो लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर रहा है. कुछ लोगों को यह आइडिया अजीब लग रहा है, तो कई इसे पति-पत्नी के बीच आपसी समझ और सम्मान का नया उदाहरण बता रहे हैं. आखिरकार, यह फैसला हर परिवार की अपनी सोच और आपसी सहमति पर ही निर्भर करता है कि वे अपने रिश्ते को किस तरह जीना चाहते हैं.
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