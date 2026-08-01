/महिला अपने पति को खाना खिलाने का लेती हैं 1000 रुपये! वायरल वीडियो पर मचा बवाल, महिला ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

प्रिया ने बताया कि साल 2023 में शादी के बाद जब वह और उनके पति घर की जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत कर रहे थे, तभी यह बात मजाक-मजाक में शुरू हुई थी. उन्होंने हंसते हुए कहा था कि अगर वह घर पर कैफे जैसा स्पेशल खाना बनाएंगी, तो वह फ्री में नहीं मिलेगा. प्रिया बताती हैं कि उनके पति, जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं, इस बात पर हंस पड़े. उन्होंने जवाब दिया कि बाहर किसी कैफे में एक हजार रुपये खर्च करने से बेहतर है कि वही पैसा घर पर बने शानदार खाने के लिए पत्नी को दे दिया जाए. बस यहीं से यह मजाक धीरे-धीरे दोनों की एक परंपरा बन गया. अब जब भी प्रिया अपने पति की पसंद की कोई खास डिश तैयार करती हैं, तो वह मजाकिया अंदाज में उन्हें 1000 रुपये का इनवॉइस थमा देती हैं.