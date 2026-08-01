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महिला अपने पति को खाना खिलाने का लेती हैं 1000 रुपये! वायरल वीडियो पर मचा बवाल, महिला ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया पर गुरुग्राम की एक फूड कंटेंट क्रिएटर का वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है. वीडियो में वह बताती हैं कि जब भी वह अपने पति के लिए घर पर कैफे स्टाइल स्पेशल खाना बनाती हैं, तो उसके बदले 1000 रुपये का इनवॉइस देती हैं. वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. किसी ने इसे रिश्तों में प्यार का नया अंदाज बताया, तो कई लोगों ने इसकी ट्रोलिंग शुरू कर दी. हालांकि, महिला ने खुलकर इसका जवाब दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 01, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:41 AM IST
महिला अपने पति को खाना खिलाने का लेती हैं 1000 रुपये! वायरल वीडियो पर मचा बवाल, महिला ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब
Image Credit: Image credit: instagram/@priya_whatscooking

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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