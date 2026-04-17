मैं बस एक जिंदा लाश हूं... कॉर्पोरेट कर्मचारी का गुरुग्राम ट्रैफिक पर फूटा गुस्सा, लोग बोले- वर्क फ्रॉम होम ही बेहतर था

गुरुग्राम, जिसे हम बड़े गर्व से 'मिलेनियम सिटी' कहते हैं, वहां के कर्मचारियों के लिए अब यह शहर एक ट्रैफिक का जाल बन चुका है. हाल ही में एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. समर्थ वाधवा नाम के इस शख्स ने गुरुग्राम के ट्रैफिक और ऑफिस कल्चर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. उनकी यह कहानी हर उस इंसान की है जो रोज घंटों जाम में फंसकर अपनी 'वर्क-लाइफ बैलेंस' की बलि चढ़ा रहा है.

5:30 बजे निकले, फिर भी हुआ बुरा हाल

समर्थ ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने शाम 6 बजे के 'पीक ट्रैफिक' से बचने के लिए ऑफिस से जल्दी यानी 5:30 बजे निकलने का फैसला किया. लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया. जाम इतना धीमा और लंबा था कि उन्हें घर पहुंचते-पहुंचते रात के 8 बज गए. यानी करीब ढाई घंटे उन्होंने सिर्फ सड़क पर बिताए. यह वीडियो अब उन लोगों के लिए एक मुद्दा बन गया है जो रोज इसी नरक से गुजरते हैं.

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WFH का दौर बेहतर था?

शख्स ने याद दिलाया कि कैसे कोविड के दौरान कंपनियों को समझ आ गया था कि 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) से भी काम सुचारू रूप से चल सकता है. लेकिन महामारी खत्म होते ही फिर से 'वर्क फ्रॉम ऑफिस' (WFO) का दबाव बनाया जाने लगा. समर्थ का सवाल है कि जब सारा काम ऑनलाइन और जूम कॉल्स पर ही होना है, तो ऑफिस बुलाकर कर्मचारियों का समय सड़क पर क्यों बर्बाद किया जा रहा है?

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सोशल मीडिया पर लोगों का दर्द छलका

इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने अपनी दिनचर्या शेयर करते हुए लिखा, "शाम 6:30 बजे लॉगआउट, 7:15 पर पार्किंग से बाहर और रात 9 बजे फ्लैट पर पहुंचना ही अब जिंदगी है." वहीं एक अन्य यूजर ने बेहद भावुक होकर लिखा, "मैं अब बस एक जिंदा लाश हूं जो गुड़गांव के ट्रैफिक में फंसी रहती है."

एक कर्मचारी ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि कई दिन ऐसे होते हैं जब वे ऑफिस जाते हैं, लेकिन पूरी टीम से एक बार भी आमने-सामने नहीं मिल पाते. सारा काम जूम और मैसेजिंग ऐप्स पर होता है. ऐसे में ऑफिस आने का कोई तर्क समझ नहीं आता. लोग अब बड़े पैमाने पर कंपनियों से दोबारा रिमोट वर्क या हाइब्रिड मॉडल की मांग कर रहे हैं ताकि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे.

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