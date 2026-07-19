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25 हजार की सैलरी छोड़ बना ऑटो ड्राइवर, आज महीने में कमा रहा दोगुने से भी ज्यादा

गुरुग्राम की एक कंपनी में 25 हजार रुपये की नौकरी करने वाले एक शख्स ने जब अपनी नौकरी छोड़कर ऑटो चलाना शुरू किया, तो लोगों ने इसे बड़ा जोखिम माना. लेकिन आज वही शख्स अपनी मेहनत से हर महीने करीब 60 हजार रुपये कमा रहा है और खर्च निकालने के बाद 40 से 45 हजार रुपये तक बचा भी लेता है. सोशल मीडिया पर इस ऑटो ड्राइवर की कहानी खूब वायरल हो रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 19, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:49 AM IST
25 हजार की सैलरी छोड़ बना ऑटो ड्राइवर, आज महीने में कमा रहा दोगुने से भी ज्यादा
Image Credit: Image credit: instagram/@kaashseakash

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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