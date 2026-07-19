25 हजार की सैलरी छोड़ बना ऑटो ड्राइवर, आज महीने में कमा रहा दोगुने से भी ज्यादा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक यात्री और ऑटो ड्राइवर के बीच हुई बातचीत ने हजारों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. यह कहानी उस समय सामने आई, जब आकाश नाम के एक लड़के ने ऑफिस से घर लौटते समय कैब की जगह ऑटो लेने का फैसला किया.
आकाश ने बताया कि यह सफर उनके लिए सामान्य नहीं रहा, क्योंकि रास्ते में ऑटो ड्राइवर से हुई बातचीत ने उन्हें काफी प्रभावित किया. उन्होंने जब ड्राइवर से उसकी कमाई के बारे में पूछा, तो जवाब सुनकर वह हैरान रह गए. ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वह महीने में करीब 50 से 60 हजार रुपये तक कमा लेते हैं.
बातचीत के दौरान ऑटो ड्राइवर ने बताया कि पहले वह गुरुग्राम की एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे. उस समय उनकी सैलरी करीब 25 हजार रुपये महीना थी. लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू करने का फैसला किया और ऑटो चलाना शुरू कर दिया. शुरुआत में यह फैसला आसान नहीं था. कई लोगों को लगा होगा कि नौकरी छोड़ना सही फैसला नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत और भरोसे के साथ इस काम को अपनाया. आज उनकी कमाई पहले से ज्यादा है और वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल रहे हैं.
ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वह हर रोज करीब आठ घंटे ऑटो चलाते हैं. इस दौरान वह प्रतिदिन लगभग 1500 से 2000 रुपये तक कमा लेते हैं. अगर पूरे महीने का हिसाब लगाया जाए, तो उनकी कमाई करीब 50 से 60 हजार रुपये तक पहुंच जाती है. उन्होंने यह भी बताया कि खर्च निकालने के बाद वह करीब 40 से 45 हजार रुपये तक बचा लेते हैं. उनकी यह बात सुनकर आकाश भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इस कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर किया.
इस कहानी का सबसे भावुक पहलू यह है कि ऑटो ड्राइवर खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए. लेकिन उन्होंने अपनी कमाई से अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई जारी रखी है. आकाश ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह शख्स खुद शिक्षा हासिल नहीं कर पाया, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह कहानी दिखाती है कि मेहनत और सही सोच के साथ कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है.
आकाश ने अपनी पोस्ट में गिग इकॉनमी के बढ़ते मौके का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज कई लोग अपनी सुविधा और मेहनत के हिसाब से काम चुन रहे हैं. ऑटो चलाना, डिलीवरी सर्विस, फ्रीलांसिंग जैसे काम कई लोगों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन चुके हैं. उन्होंने लिखा कि ऐसी कहानियां सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये दिखाती हैं कि बदलते भारत में लोग अपने दम पर नए अवसर तलाश रहे हैं.
ऑटो ड्राइवर की कहानी वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने उनकी मेहनत और सोच की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि शायद यह व्यक्ति कई पढ़े-लिखे लोगों से भी बेहतर जिंदगी जी रहा है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि मेहनत करने वाला इंसान किसी भी काम में सफलता हासिल कर सकता है. कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अलग-अलग शहरों में ऑटो ड्राइवरों की कमाई काफी अलग हो सकती है. एक यूजर ने बेंगलुरु का उदाहरण देते हुए लिखा कि वहां कई ऑटो चालक अच्छी कमाई कर रहे हैं.
इस ऑटो ड्राइवर की कहानी एक बार फिर यह बताती है कि काम कोई भी हो, मेहनत और ईमानदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है. कभी 25 हजार रुपये की नौकरी करने वाले इस शख्स ने अपनी मेहनत के दम पर ऐसा रास्ता चुना, जहां वह न सिर्फ ज्यादा कमा रहा है, बल्कि अपने बच्चों के सपने भी पूरे कर रहा है. आज जब लोग अक्सर नौकरी की सुरक्षा को सफलता से जोड़ते हैं, वहीं यह कहानी दिखाती है कि सही योजना, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ खुद का काम भी नई संभावनाएं खोल सकता है.
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