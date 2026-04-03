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Hindi Newsजरा हटकेनर्सरी पढ़ाना भी लग्जरी! 1.24 लाख की फीस ने उड़ाए होश, लोग बोले- इतने में तो हमारी पूरी पढ़ाई हो गई!

नर्सरी पढ़ाना भी लग्जरी! 1.24 लाख की फीस ने उड़ाए होश, लोग बोले- इतने में तो हमारी पूरी पढ़ाई हो गई!

Mother Viral Post: गुरुग्राम की एक मां का पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें नर्सरी की तिमाही फीस 1.24 लाख रुपये बताई गई है. सालाना 3.7 लाख के इस खर्च पर इंटरनेट ने पुरानी यादें और तीखे सवाल साझा किए हैं. क्या प्राइवेट स्कूलों की फीस अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:49 AM IST
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नर्सरी पढ़ाना भी लग्जरी! 1.24 लाख की फीस ने उड़ाए होश, लोग बोले- इतने में तो हमारी पूरी पढ़ाई हो गई!

Viral Post: क्या आप यकीन करेंगे कि जिस उम्र में बच्चा ठीक से 'क ख ग' भी नहीं सीखता, उसकी तीन महीने की पढ़ाई का खर्च एक आम आदमी की साल भर की कमाई के बराबर हो सकता है? गुरुग्राम की एक एचआर प्रोफेशनल पूजा सेतिया के एक लिंक्डइन पोस्ट ने पूरे देश में शिक्षा के बढ़ते खर्च पर बहस छेड़ दी है. पूजा ने अपने बच्चे के नर्सरी क्लास का जो 'फीस स्ट्रक्चर' शेयर किया है, उसे देखकर अच्छे-भलों का सिर घूम गया. एक तिमाही (3 महीने) की फीस ₹1,24,780. यानी साल भर का खर्चा करीब ₹3.7 लाख.

पूजा सेतिया नाम की गुरुग्राम की एक एचआर प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया पर ऐसा खुलासा किया, जिसने हर किसी को चौंका दिया. उन्होंने अपने बच्चे की नर्सरी फीस का स्ट्रक्चर शेयर किया, जिसमें एक तिमाही की फीस 1,24,780 रुपये बताई गई. यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों के बीच शिक्षा के बढ़ते खर्च को लेकर बहस शुरू हो गई.

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कितनी है सालभर की कुल फीस?

अगर इस फीस को पूरे साल के हिसाब से देखें, तो जुलाई से मार्च तक तीन तिमाहियों में यह रकम करीब 3.7 लाख रुपये पहुंच जाती है. जो कि केवल नर्सरी स्तर की पढ़ाई के लिए है. इस आंकड़े ने कई माता-पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब बच्चों की शुरुआती शिक्षा भी एक बड़ा आर्थिक बोझ बनती जा रही है.

 

मां ने क्या कहा अपने पोस्ट में?

पूजा सेतिया ने अपने पोस्ट में हैरानी जताते हुए लिखा कि यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि उनके बच्चे की असली फीस है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि इतने पैसों को अगर SIP में निवेश किया जाए, तो बच्चे के ग्रेजुएशन तक एक अच्छा फंड तैयार हो सकता है. उन्होंने यहां तक सोच लिया कि शायद होमस्कूलिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

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लोगों ने कैसे रिएक्ट किया?

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने अपने समय की फीस से तुलना करते हुए कहा कि इतने पैसे में उन्होंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी. कुछ यूजर्स ने इसे ‘लूट’ तक करार दिया, तो कुछ ने इसे समय के साथ बढ़ती महंगाई का असर बताया. बहस के बीच कुछ लोगों ने होमस्कूलिंग को बेहतर विकल्प बताया. उनका कहना था कि इससे बच्चों को कस्टमाइज्ड लर्निंग मिल सकती है और माता-पिता अपने खर्च को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. वहीं, कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि इतनी फीस में तो बच्चे को नर्सरी से ही प्रोफेशनल स्किल्स मिल जानी चाहिए.

क्या कहती है ये पूरी बहस?

यह वायरल चर्चा शहरी परिवारों के बीच बढ़ती चिंता को दिखाती है, जहां क्वालिटी एजुकेशन की कीमत लगातार बढ़ रही है. खासकर शुरुआती शिक्षा अब आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है. यह मामला केवल फीस का नहीं, बल्कि समाज में दिखावे और आर्थिक दबाव की मानसिकता को भी उजागर करता है, जहां लोग अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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