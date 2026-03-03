ऑफिस है या डिस्को? होली के जोश में होश खो बैठा कर्मचारी; लैपटॉप को ही बना लिया डांस पार्टनर, देखें वीडियो

Advertisement
गुरुग्राम के एक ऑफिस में होली के जश्न के दौरान हाथ में लैपटॉप लेकर नाचते कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे कॉर्पोरेट लाइफ की 'डेडलाइन और मस्ती' के बीच के संतुलन की मजेदार हकीकत बताया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:12 PM IST
होली का मतलब होता है हुड़दंग और मस्ती, लेकिन जब यह मस्ती कॉर्पोरेट ऑफिस की बंद दीवारों के बीच हो, तो नजारा कुछ अलग ही होता है. गुरुग्राम के एक ऑफिस से आया होली सेलिब्रेशन का वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर छाया हुआ है. इंस्टाग्राम यूजर गौरंशी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में ऑफिस के कर्मचारी रंगों और गुलाल में सराबोर होकर नाच रहे हैं, लेकिन सबका ध्यान उस 'महान कलाकार' पर टिक गया है जिसने अपने लैपटॉप को ही अपना डांस पार्टनर बना लिया. एक हाथ में कीमती लैपटॉप और दूसरे हाथ में होली का जोश यह दृश्य देखकर लोग कह रहे हैं कि भाई, ऑफिस है या डिस्को?

गुलाल का जादू और लैपटॉप के साथ गजब का तालमेल

वीडियो की शुरुआत ही बेहद दिलचस्प है, जहां चेहरे पर गुलाबी गुलाल मले एक कर्मचारी को लैपटॉप हाथ में लेकर झूमते हुए देखा जा सकता है. गुरुग्राम के इस दफ्तर में माहौल पूरी तरह से त्योहार के रंग में रंगा हुआ है. कोई एक-दूसरे को रंग लगा रहा है, तो कोई हवा में गुलाल उड़ा रहा है. हर तरफ हंसी-मजाक और उत्साह का नजारा है, लेकिन सुर्खियों में वह शख्स है जो अपने काम के 'हथियार' यानी लैपटॉप को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं कर पा रहा. एक हाथ से लैपटॉप को सुरक्षित पकड़े हुए और दूसरे हाथ से नाचते हुए उस कर्मचारी का कॉन्फिडेंस देखने लायक है.

डेडलाइन का डर या त्योहार की खुमारी?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. इंटरनेट यूजर्स इस अनोखे डांस को 'कॉर्पोरेट लाइफ की असलियत' बता रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "चाहे कितनी भी होली खेल लो, पर बॉस को डेडलाइन आज ही चाहिए, इसलिए लैपटॉप हाथ से मत छोड़ना!" वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह दृश्य दर्शाता है कि लीव नहीं मिली है और बैलेंस शीट भी आज ही पूरी करनी है. यह पल उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए बेहद 'रिलेटेबल' बन गया है जो त्योहारों के बीच भी अपने काम और लैपटॉप से किसी न किसी तरह जुड़े रहते हैं.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुई कॉर्पोरेट इंडिया की झलक

यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आज के ऑफिस कल्चर की एक सच्ची तस्वीर भी पेश कर रहा है. कई लोगों ने इसे साल का सबसे मजेदार वीडियो बताया है, तो कुछ ने इसे ऑफिस लाइफ का 'असली सार' करार दिया है कि त्योहार भी मनाओ और काम का बोझ भी उठाओ. गौरंशी द्वारा शेयर किए गए इस क्लिप पर लगातार लाइक्स और मजेदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. लोगों का कहना है कि काम के भारी तनाव के बीच ऐसे हल्के-फुल्के पल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं. लैपटॉप पकड़े कर्मचारी का यह वीडियो अब हर उस शख्स की पसंद बन गया है जो ऑफिस की डेडलाइन्स के बीच अपनी खुशियां ढूंढ लेता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Holi festivalcelebrate HoliLord KrishnaColoursSpring seasonGurgaon

